Kyenge si separa | parla il marito della ex ministra | ' Me la levo dai ma***i'

Blastingnews

: Il marito che si separa dalla KYENGE si candida con la Lega. Più schifo di così! La Lega ha toccato il fondo. Marci… - ninocortesi : Il marito che si separa dalla KYENGE si candida con la Lega. Più schifo di così! La Lega ha toccato il fondo. Marci… - ARosestolato : La #Kyenge si separa dal marito che le preferisce #Salvini - alessandra_irma : La Kyenge si separa dal marito e lui si candida con la Lega. Ne ho viste di tutti i colori, posso dirlo. -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) San Valentino 2019, la festa degli innamorati, non lo è stata sicuramente per l'ex ministro del Pd Cecileche proprio nella giornata di oggi si è ufficialmenteta dall'ormai ex coniuge Domenico Grispino. Grispino, salito agli onori delle cronache per aver dichiarato di candidarsi con la Lega di Matteo Salvini, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano "La Verità" diretto da Maurizio Belpietro, in cui spiega i motivi che lo hanno portato a chiedere lazione dall'euromentare del Pd dopo ben 25 anni di matrimonio e due figli.Unazione Social Dopo la dichiarazione di Domenico Grispino di volersi candidare con la Lega alle prossime elezioni amtive di Castelfranco Emilia erano cominciate le indiscrezioni sul matrimonio. Fino a quando la stessa euromentare del Partito Democratico aveva annunciato via Twitter la convocazione ...