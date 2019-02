Juventus-Atletico Madrid | quando si gioca? Date | programma | orari e tv delle sfide di

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Atletico Madrid-Juventus - Bonucci-Chiellini : ora c’è la conferma! : Atletico MADRID JUVENTUS- Mancano meno di 10 giorni alla sfida di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, match valido per gli ottavi di finale d’andata. Come trapelato nell’ultimo allenamento odierno, Allegri potrà sorridere perchè potrà contare sul totale recupero di Chiellini e Bonucci, i quali partiranno titolari in vista del delicatissimo match di Madrid. […] More

Calciomercato Juventus : Asensio al posto di Dybala che piace all’Atletico Madrid (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare intorno alla questione Dybala. Non sono bastate le parole rilasciate ieri alla Gazzetta dello Sport da Fabio Paratici per fermare i rumors. In Spagna sono convinti che l’argentino lascerà i bianconeri la prossima estate, così stilano al lista degli interessati e di chi potrebbe prendere il suo posto. l’ultimo nome uscito è quello di Marcos Asensio, altro giocatore che proprio come Isco e Marcelo ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - come acquistare i tickets per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League : Tra le gare di ritorno degli ottavi della Champions League di calcio, che si disputeranno nelle prime due settimane di marzo, c’è l’incontro tra Juventus e Atletico Madrid, in programma martedì 12 marzo alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, abbastanza sfortunati nel sorteggio, e i “Colchoneros“, che si sono complicati la vita perdendo la vetta del girone eliminatorio nell’ultima giornata. Nella fase ...

Juventus-Atletico Madrid - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : La Juventus affronterà l’Atletico Madrid negli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio, i bianconeri se la dovranno vedere contro la compagine spagnola che ha concluso il proprio girone al secondo posto. I Campioni d’Italia, presentatasi al sorteggio di Nyon dopo aver vinto il proprio girone davanti al Manchester United, sfideranno l’Atletico Madrid che ha chiuso alle spalle del Borussia Dortmund. Si tratta ...

Atletico Madrid - anche Lucas Hernandez infortunato : può saltare la Juventus : Atletico Madrid , è emergenza infortuni. È un momento difficile per Diego Simeone , che nelle ultime settimane ha perso diversi tasselli della sua rosa. Dopo i problemi che hanno fermato Diego Costa, ...

Verso Atletico Madrid-Juventus : tutti i dolori del Cholo Simeone : TORINO - Dopo sette anni di cura Simeone sarebbe oltremodo naif chiedere all' Atletico Madrid di giocare un calcio vistoso, spettacolare, estetico. Nessun tifoso rojiblanco si sognerebbe mai di farlo. ...

Juventus - Ferrara in vista dell’Atletico : “fondamentale il recupero di Chiellini e Bonucci” : “Come tutti gli anni, la Champions League per la Juventus e’ un obiettivo. Il fatto che sia arrivato un giocatore cosi’ importante, carismatico e determinante come Cristiano Ronaldo non fa che aumentare le possibilita’ che arrivi sino in fondo, ma non e’ scontato”. Sono le dichiarazioni di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e della Nazionale ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ...

Atletico Madrid-Juventus si giocherà il 20 febbraio alle ore 21 : 00 : La Juventus sta già affilando le sue armi per l'ottavo di finale di Champions League 2018/2019 contro l'Atletico Madrid della vecchia conoscenza del calcio italiano Simeone. È la partita più importante dall'inizio dell'anno per i bianconeri: si giocherà alle ore 21:00 del 20 febbraio 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid e la sfida (che prevede andata e ritorno) potrà essere seguita su Rai 1, in radio su Radio uno Rai e in streaming su Rai ...

