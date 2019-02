Juve | Ronaldo non si ferma mai È titolare anche contro il Frosinone

Juventus-Frosinone - probabili formazioni : Ronaldo dal 1' minuto : JUVENTUS FROSINONE probabili formazioni – Torna il campionato di Serie A dopo il turno degli ottavi di finale di Champions League, che ha visto la Roma sconfiggere in casa il Porto. In attesa della trasferta di Madrid per gli ottavi e contro l’Atletico, la Juventus capolista ospiterà il Frosinone penultimo in classifica. Si tratterà del quarto incontro […] L'articolo Juventus-Frosinone, probabili formazioni: Ronaldo dal ...

Juventus - Allegri non si fida del Frosinone : “le partite vanno vinte sul campo. Ronaldo? Giocherà titolare” : L’allenatore della Juventus ha parlato del match che attende domani i bianconeri, impegnati allo Stadium contro il Frosinone “Ronaldo gioca, perché non dovrebbe giocare? Domani gioca anche Bonucci, Chiellini difficilmente, se avrò la possibilità gli farò fare un tempo. Barzagli verrà in panchina, ha recuperato bene e sembra aver trovato la terza giovinezza e siamo tutti contenti di averlo per lo sprint finale“. Fabio ...

Boom per il Ronaldo bond : la Juve incassa 175 milioni. Agnelli : “Primi al mondo” : «Primi al mondo». È un Andrea Agnelli estremamente soddisfatto quello che si presenta alla conference call per commentare l’esito dell’emissione del Ronaldo bond lanciato dalla sua Juventus. Rimane certo l’obiettivo primario di diventare i numeri uno in Europa sul campo. Ma in attesa della Champions la Vecchia Signora incamera un altro primato glob...

Juventus - Salah un Ronaldo per il mondo arabo : TORINO - Vanno parecchio di moda, in questo periodo, le analisi costi-benefici. E in casa Juventus, in un certo senso, se ne può fare una inerente gli effetti dell'eventuale scambio Salah-Dybala, più ...

Ibrahimovic : 'Ronaldo - non è una sfida andare alla Juve. La mia favorita per la Champions League è...' : Non è una sfida andare in una delle squadre più forti del mondo, forse dipende da cosa intendi per sfida. Per me sfida significa prendere una squadra e portarla in alto . Questa è una sfida. In ogni ...

Da Ronaldo e Muntari al Sassuolo : e gli errori arbitrali contro la Juventus? : Per la cronaca: non essendo un chiaro ed evidente errore, cito testuale il protocollo, Mazzoleni, che il rigore non l'aveva concesso da subito, al VAR avrebbe potuto anche non andarci. Invece c'è ...

Juventus - Chiellini : “Ronaldo è straordinario : è come Bolt e Federer” : Juventus Chiellini – Parole al miele quelle del capitano della Juventus, nei confronti della sua squadra e di Cristiano Ronaldo. Giorgio Chiellini, difensore bianconero, ha infatti rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa parlando inizialmente di Buffon: “Sostituire Gigi non è niente semplice. Io di te sapevo che vai veloce (si riferisce a Filippo Tortu, ndr), […] L'articolo Juventus, Chiellini: “Ronaldo è ...

Un Ronaldo-bond per la Juve : il mercato investe 150 milioni : Non era mai successo che una società calcistica italiana andasse direttamente sul mercato dei capitali con un'operazione non coperta da garanzie patrimoniali. Come una banca o gruppo industriale. Ieri ...