Juve | bond da 175 milioni al 3 | 37%

Agnelli : "Bond da 175 milioni? Juve innovativa e pioniera sul mercato" : Agnelli – Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha commentato l'emissione del bond da 175 milioni di euro da parte della società bianconera. Elogio alla sua Juve, parole d'orgoglio per il presidente bianconero. Agnelli commenta il Bond "Grande soddisfazione per l'operazione effettuata

Juventus colloca con successo il primo bond convertibile : La Juventus manda in rete anche il suo primo bond . L'emissione, la prima nella sua storia, era stata annunciata ieri sera, 12 febbraio, per un importo massimo di 150 milioni di euro. Il collocamento

Juventus colloca con successo suo primo bond - ordini per 250 mln : Milano, 13 feb., askanews, - Si è chiuso con successo il collocamento per il primo bond della Juventus con ordini per oltre 250 milioni di euro.

