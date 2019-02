Judo – A Roma il salotto dell’European Judo Union con 51 Nazioni

sportfair

: RT @scrocknroll: @gioalbarosa @cassiamancini @iltrenoromalido @battaglia_persa @ATtACcatiAlBus @chiarapadua @InfoAtac @romafaschifo @Roma @… - ATtACcatiAlBus : RT @scrocknroll: @gioalbarosa @cassiamancini @iltrenoromalido @battaglia_persa @ATtACcatiAlBus @chiarapadua @InfoAtac @romafaschifo @Roma @… - scrocknroll : @gioalbarosa @cassiamancini @iltrenoromalido @battaglia_persa @ATtACcatiAlBus @chiarapadua @InfoAtac @romafaschifo… - verzellino80 : RT @renbelnic: @agorarai Mario Tronti (Roma, 24 luglio 1931) è un filosofo, accademico e politico italiano, considerato uno dei principali… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Open: nella Capitale ildelper 51Sabato e domenica il PalaPellicone si trasforma in un. Sarà ildelitaliano, ildell’European, condiviso con Oberwart, ed ilper le 51che hanno aderito a questa Continental Open. Con cinquecento atleti in gara, l’Open-Rome rappresenta un confronto per le categorie maschili dai contenuti tecnici elevati e proporrà sfide di grande spessore, dove i nostri portacolori vorranno e sapranno mettersi in mostra.Ben 38 gli atleti italiani pronti a battersi sul tatami di casa, il 39esimo sarebbe dovuto essere Antonio Esposito, ma dopo le fatiche di Parigi il campione napoletano ha bisogno di recuperare qualche giorno ancora e guardare l’Open dalla tribuna. ”Purtroppo non ce la faccio a gareggiare, -ha detto Antonio Esposito- ho un po’ di ...