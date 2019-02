Josè Mourinho | esonero record | 22 milioni di euro per licenziarlo

Josè Mourinho - 22 milioni di buonuscita per l'esonero dal Manchester United : Una buonuscita a dir poco sostanziosa. E' quella che ha intascato Jose Mourinho nel momento in cui è stato esonerato dal Manchester Utd. Il club inglese ha infatti rivelato le cifre dell'accordo raggiunto con il tecnico portoghese e il suo staff per la separazione, ben 22,3 milioni di euro. La cifra

José Mourinho - la stangata del fisco spagnolo sull'allenatore : un anno di carcere e 2 milioni di multa : La mannaia del fisco spagnolo si è abbattuta anche sulla testa di José Mourinho, che ha patteggiato una condanna a un anno di carcere, che non dovrà scontare, e quasi due milioni di euro di multa per frode fiscale. L'accusa delle autorità spagnole nei confronti del portoghese era di aver nascosto ne

Jose Mourinho ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna : L’ex allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, ha patteggiato un anno di carcere per evasione fiscale in Spagna. Mourinho era accusato di non aver dichiarato i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine nel periodo in cui allenava il Real Madrid tra

Josè Mourinho tenta l'Inter - la mossa dell'agente Mendes : verso il clamoroso ritorno? : Luciano Spalletti parla del peso delle pressioni sui suoi giocatori, ma il senso di vuoto che lo accompagna all' uscita di San Siro di domenica sera ha, paradossalmente, un coefficiente gravitazionale maggiore. Il tecnico, claudicante e con lo sguardo perso nel vuoto a un passo dall' annegare nelle

José Mourinho - compleanno senza panchina : nel futuro c'è il Psg : Buon compleanno Jose Mourinho , un compleanno senza panchina come raramente gli è capitato in carriera. Gli unici a lasciarlo senza impegni il 26 gennaio sono stati gli inglesi, due volte il Chelsea , ...

Josè Mourinho infiamma il mercato degli allenatori : primi contatti con il Paris Saint Germain : Josè Mourinho pronto a sedersi su un’altra prestigiosa panchina: il Paris Saint Germain monitora la situazione del portoghese Dopo la separazione con il Manchester United, in seguito ad una situazione alquanto complicata, particolarmente con alcuni giocatori dello spogliatoio, Josè Mourinho è attualmente senza squadra. Un allenatore con la sua abilità e la sua esperienza, nonchè due pesanti Champions League in bacheca, non resterà ...

José Mourinho fa sognare i tifosi dell'Inter - : Un mese dopo l'esonero dal Manchester United , avvenuto nove giorni prima di Natale, nella vita di José Mourinho sono già avvenute diverse cose. Non in ordine di importanza, la rescissione con i Red ...

José Mourinho ha sempre parole al miele per l’Inter : José Mourinho ha sempre parole al miele per l’Inter Reduce dall’esonero del mese scorso, José Mourinho fa sempre e comunque parlare di sé. Nei giorni scorsi è ufficialmente diventato commentatore televisivo per l’emittente Bein Sports, dalla quale percepirà oltre 67.000 euro a partita. Inoltre ha ricevuto la buonuscita dal Manchester United dal valore di 16 milioni. Oggi l’ex allenatore del Manchester United ha ...

José Mourinho - per tornare al Real Madrid vuole due interisti : chi ha chiesto a Perez : Nel futuro di José Mourinho è sempre più probabile l'approdo al Real Madrid, almeno stando alle indiscrezioni che soprattutto dalla stampa spagnola si fanno ogni giorno più insistenti. Resteranno delusi i tifosi dell'Inter, che sul ritorno dello Special One del mitologico Triplete ci hanno sperato f

José Mourinho - Alexis Sanchez scommette sul suo esonero e vince 22.100 euro : I rapporti tesi tra i giocatori del Manchester United e il suo ex allenatore José Mourinho non erano di certo un mistero e, a pochi giorni dal suo esonero, il tabloid inglese Sun ha rivelato alcuni ...

Manchester United - i candidati per il post José Mourinho - : L'avventura di José Mourinho con il Manchester United si è chiusa martedì mattina e i bookmakers inglesi non si sono fatti trovare impreparati lanciando le quote relative a chi sarà, nella stagione ...