James Bond quello vero morì 30 anni fa

James Bond è esistito davvero : è morto 30 anni e faceva un mestiere ben diverso dallo 007 per cui è passato alla storia : Trenta anni fa, il 14 febbraio 1989, moriva James Bond. Era un importante ornitologo il cui nome venne utilizzato da Ian Fleming per il personaggio dell’agente 007, e morì alla veneranda età di 89 anni all’ospedale Chestnut Hill di Philadelfia. Bond, nato il 4 gennaio del 1900 e cresciuto a Philadelfia, era laureato alla Cambridge University, fu un curatore del reparto ornitologico dell’Accademia di Scienze Naturali, ma ...

James Bond a Matera - nel Sud Italia il set del 25esimo film dell'agente 007 : La capitale europea della Cultura al centro delle riprese del nuovo film della saga interpretata da Daniel Craig. Le riprese cominceranno a marzo; il possibile arrivo a Sud, tra la fine primavera e inizio estate

Dall’Olanda ai laghi austriaci per pattinare grazie a James Bond : Negli ultimi anni i cambiamenti climatici hanno impedito un appuntamento considerato "sacro" per i pattinatori olandesi, ma gli appassionati di questo sport hanno trovato una soluzione, anche grazie a James Bond. Centinaia di pattinatori, soprattutto olandesi, sono accorsi sul lago Waissensee, nella Carinzia, Austria del Sud, a 930 metri sul livello del mare dove è stata organizzata la Elfstedentoch, la più lunga gara al mondo di ...

Tutti “provetti” James Bond? Così l’iPhone può diventare una potentissima cimice nemmeno tanto nascosta : Un iPhone e degli AirPods e siamo Tutti James Bond. Le ricetrasmittenti non sono più nascoste nelle spille o nella montatura degli occhiali. Per diventare delle spie oggi bastano i due dispositivi Apple. Una delle feature dell’ultimo aggiornamento infatti può trasformare l’iPhone in una potentissima cimice mica tanto nascosta. La novità arrivata con il nuovo sistema operativo iOS 12 si chiama “Udito” e permette di usare il telefono come ...

James Bond - in 18 film danneggia veicoli per 5 milioni di euro : Inseguimenti, fughe rocambolesche e crash non mancano nei film di James Bond. Ma quante auto ha distrutto l'Agente 007 in carriera? Il magazine ModeMen pubblica online una guida di quanti veicoli vengono danneggiati o distrutti in tutti i film della serie ufficiale e il relativo costo. Le informazioni provengono dal Carnage Calculator, il calcolatore interattivo con tanto di utili infografiche sviluppato dall'azienda specializzata in ...

Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard - ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (video) : Il trionfo di Richard Madden ai Golden Globes 2019. Il Robb Stark de Il Trono di Spade straccia la concorrenza ed conquista il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, grazie al suo ruolo in Bodyguard. Una parte che gli calza a pennello e che è stata ampiamente lodata dalla critica. La vittoria di Richard Madden ai Golden Globes 2019 sembrava scontata fin dall'inizio. Tra i contendenti al premio c'erano Jason Bateman ...

PIT STOP : Aston Martin - ora James Bond viaggia... in rosa FOTOGALLERY : Certo, di Cadillac del '59 rosa ne è pieno il mondo, ma questa vettura appare un po' troppo dirompente. Un verde, forse, di quello originale con il quale nasce la DB4 GT Zagato, magari sarebbe stato ...

PIT STOP : Lego - James Bond & Co - i migliori set di auto FOTOGALLERY : FORD E BUGATTI, PEZZI DA COLLEZIONE - Ma c'è anche il mondo del rally tra i set Lego in circolazione: la Speed PORSCHE E ASTON MARTIN - Per rimanere nell'ambito delle auto di prestigio, non possiamo ...

Zanco S-Pen è lo smartphone che sembra uscito direttamente da un film di James Bond : Anche il miglior Sean Connery avrebbe fatto carte false per avere un gadget come Zanco S-Pen, un telefono mobile che sembra uscito da un film di 007. L'articolo Zanco S-Pen è lo smartphone che sembra uscito direttamente da un film di James Bond proviene da TuttoAndroid.

Salute : grave alcolismo per James Bond - la “diagnosi” in uno studio : La sua passione per il “Vodka Martini agitato, non mescolato“, è costata cara all’agente segreto più famoso del Regno Unito: secondo un team di ricercatori australiani, infatti, James Bond avrebbe un grave problema di alcolismo. Tanto che l’M16 dovrebbe offrire a 007 un’assistenza medica. I ricercatori dell’University of Otago, in Nuova Zelanda, hanno calcolato che l’agente doppio zero ha consumato ben ...

James Bond avrebbe un grave problema di alcolismo : Dovesse mai capitare di stare al bancone di un bar e sentire qualcuno alle spalle ordinare un “Vodka Martini agitato, non mescolato” potrebbe venire da pensare di avere accanto James Bond. La sua passione per questo drink è nota ma secondo un team di ricercatori australiani la cosa gli avrebbe procurato un grave problema di alcolismo. Tanto che l’M16 dovrebbe offrire a 007 un’assistenza medica. I ricercatori dell’University of ...

James Bond è un alcolizzato - lo dice la scienza : Una curiosa ricerca universitaria punta il dito sul serio problema di 007 con l'alcol: la media del suo tasso alcolemico potrebbe essere letale