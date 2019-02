Italia-Slovenia | Ice | giornata su opportunità investimenti

Esperto spiega la dura reazione di Croazia e Slovenia a Tajani sull'Istria Italiana - : Lo storico serbo Cedomir Antic, in un'intervista a Sputnik, ha commentato la recente dichiarazione del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sull'Istria e la Dalmazia italiane, che ha ...

“Viva Istria e Dalmazia Italiane” - bufera su Tajani. L’ira della Slovenia e Croazia : Tensione diplomatica tra Italia e Slovenia, dopo che il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, insieme al ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha partecipato alla commemorazione delle stragi delle foibe nella città di Basovizza, proprio sul confine con la Slovenia. Le parole di Tajani finite sotto accusa riguardano l'italianità di Istria e Dalmazia, aspetto quest'ultimo che ha indispettito anche la Croazia. Tajani ha anche ricordato ...

Foibe - protesta di Croazia e Slovenia per le parole di Tajani : "Viva Istria e Dalmazia Italiane" | La replica : "Parlavo delle vittime" : Il presidente del Parlamento europeo era in visita alla foiba di Basovizza per la Giornata del Ricordo. Lubiana: "parole inammissibili". Zagabria: "Revisionismo storico inaccettabile"

'Viva l'Istria e la Dalmazia Italiane' - bufera sulle parole di Antonio Tajani : protestano Croazia e Slovenia : A scatenare l'ennesima bufera politica sono state le dichiarazioni con cui Tajani ha esaltato "l'Istria e la Dalmazia Italiane". Si tratta di un "revisionismo storico senza precedenti", tuona il ...

Slovenia e Croazia protestano con l'Italia per le Foibe. Pahor scrive al Colle : Slovenia e Croazia protestano con l'Italia per le parole di Salvini e Tajani sulle Foibe . Il presidente sloveno Pahor ha scritto al presidente Mattarella definendo 'inaccettabili' le dichiarazioni di ...

Foibe - Slovenia e Croazia contro Tajani per la frase su «Istria e Dalmazia Italiane» Lui : «Parlavo delle vittime» : Proteste formali dei governi di Lubiana e Zagabria, inviata una lettera a Mattarella. Il presidente dell’Europarlamento: «Commemoravo le vittime, non ho fatto rivendicazioni territoriali»

Foibe - Slovenia e Croazia contro la frase di Tajani «viva l’Istria e la Dalmazia Italiane» : Proteste formali dei governi di Lubiana e Zagabria, inviata una lettera a Mattarella. Il presidente dell’Europarlamento: «Commemoravo le vittime, non ho fatto rivendicazioni territoriali»

Hockey ghiaccio - EIHC 2019 : Italia sconfitta dai padroni di casa della Slovenia nella seconda giornata : Prosegue con una sconfitta il cammino dell’Italia nel torneo sloveno di Euro Ice Hockey Challenge 2019: gli azzurri, dopo l’esordio vittorioso per 3-2 ai danni della Bielorussia, sono stati battuti dai padroni di casa della Slovenia con il risultato di 2-1 e ora dovranno giocarsi il secondo posto domani contro l’Ungheria. LA PARTITA I padroni di casa partono meglio e trovano il vantaggio al minuto 11:13 con Ziga Jeglic, ...

Pallavolo – Europei femminili 2019 : Italia sorteggiata con Polonia - Belgio - Ucraina - Portogallo e Slovenia : Europei femminili 2019: Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia sono state sorteggiate con l’Italia nella Pool B L’Italia è stata inserita nella Pool B agli Europei femminili di Pallavolo 2019, insieme a Polonia, Belgio, Ucraina, Portogallo e Slovenia. Negli ottavi di finale (1 settembre, si giocherà nei 4 paesi ospitanti) gli incroci dei gironi saranno A contro C e B contro D. Nel caso in cui le quattro nazioni ...

Terremoto - forte scossa al Nord Italia nella notte : panico a Ravenna e in Romagna - gente in strada. Scossa avvertita distintamente in tutto il Nord/Est - fino a Slovenia e Croazia : 1/8 ...

Biathlon – Ibu Cup junior : quinto posto per l’Italia in Francia - la staffetta se l’aggiudica la Slovenia : Ibu Cup junior, l’Italia spara meglio di tutti: è quinta con Durand e Trabucchi nella staffetta single mixed di Station Des Rousses Buon quinto posto per l’Italia nella staffetta single mixed di Ibu Cup junior. A Station Des Rousses, in Francia, hanno dominato gli sloveni Alex Cisar e Nika Vindisar che hanno chiuso la prova in 42’36″7 arrivando al traguardo con ben oltre un minuto di vantaggio sulla Francia e la ...

Eurobasket donne 2019 : Italia nel girone con Turchia - Ungheria e Slovenia : ... Ungheria e Slovenia nei prossimi Europei di basket femminile , che si terranno dal 27 giugno al 7 luglio tra Serbia e Lettonia , la manifestazione sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport , . A ...

Basket femminile - Europei 2019 : l’Italia pesca Ungheria - Turchia e Slovenia. Girone di media difficoltà : Pochi minuti fa, al Municipio di Belgrado, si è tenuto il sorteggio dei gironi degli Europei femminili di Basket 2019, in programma in Serbia e Lettonia dal 27 giugno al 7 luglio del prossimo anno. Il primo annuncio l’ha introdotto, durante la spiegazione del sorteggio, Ljubomir Mandic, tra i più importanti membri dell’organizzazione, che ha precisato un concetto non chiaro nei giorni scorsi: le coppie “partner” ...