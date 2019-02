Italia-S Sede | il dialogo c' è ma è a trazione M5S Salvini grande assente

Ema - battaglia per assegnazione sede non è finita : governo Italiano presenta un altro ricorso : Il governo, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha presentato un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea contro il Regolamento Ue 2018/1718, che stabilisce la nuova sede dell'Ema nella città di Amsterdam. Lega: "La partita non è ancora chiusa, adesso attendiamo fiduciosi l'esito di questo ricorso"Continua a leggere

Alghero sede del Rally Italia Sardegna per il sesto anno consecutivo : Alla consueta programmazione mondiale garantita dal promotore, si aggiungerà quella data da RAI Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti dedicati. Si ...

Trivelle e arbitrati - l'Italia non deve pagare penali alle imprese con sede nell'Ue : In questi giorni vediamo le compagnie dell'oil&gas minacciare arbitrati internazionali contro l'Italia per l'emendamento al Dl Semplificazioni che sospenderebbe per 18 mesi le ricerche. Il caso Rockhopper, tramite cui l'impresa britannica chiede 350 milioni di dollari di risarcimento in sedi arbitrali al nostro Paese per averle vietato di trivellare entro le 12 miglia dalle coste abruzzesi, viene citato come simbolo da emulare. La Rockhopper ...

Italia e Santa Sede - i novant'anni dei Patti Lateranensi : Una storia che risale, oltre Porta Pia, a 170 anni fa, e finisce per toccare un tema antico quale il rapporto fra religione e politica che prima e dopo la cesura del 20 settembre 1870, che decreta la ...

Meloni inaugura sede FdI : 'Ricetta per la crescita in Italia? L'unica è quella di Trump'

Inaugurata a Cosenza la sede dei popolari per l'Italia Calabria : ... credo che il primato delle idee possa essere un'utile collante per riavvicinare i cittadini alla politica ". Il Vicepresidente Vincenzo Niro ha ricordato il risultato dei popolari per l'Italia in ...

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : "Dopo Sanremo dovremo sederci a un tavolo" : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali. Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è solo conduttore ma anche ideatore e autore. Lo showman ha raccontato che il format è nato da zero, da un

Bambini Italiani sempre più pantofolai : uno studio ci mostra come i piccoli amino la sedentarietà : Cambiano i tempi, così chi immagina Bambini correre per i parchi desiderosi di una giornata di sole per dare sfogo alla loro voglia di scatenarsi in giochi all’aria aperto, in corse per i prati e quant’altro comune ai Bambini in età scolare dovrà abituarsi sempre di più a vedere sempre più pargoli davanti ad uno schermo, che sia tv, pc, smartphone poco importa, quel che veramente importa che la vita sedentaria pare iniziare molto prima nei ...

Gaza - i tre carabinieri Italiani hanno lasciato la sede Onu : I tre carabinieri italiani, che si erano rifugiati nella sede dell’Onu perché inseguiti da uomini di Hamas, sono appena usciti da Gaza passando dal valico di Erez con Israele. Lo dicono fonti locali. I carabinieri in forza al Consolato generale italiano di Gerusalemme – secondo quanto si è appreso – si sono diretti verso il valico dopo aver lasciato il compound dell’Onu. Lì si erano rifugiati a seguito dell’incidente con le ...

