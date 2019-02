Italia e politica estera | Il premier Conte | ' Questo governo non cadrà | non siamo isolati

Verhofstadt attacca Conte : 'Mi fa male vedere la degenerazione politica dell'Italia' : Il premier italiano Giuseppe Conte si è recato a Strasburgo il 12 febbraio per tenere un discorso sul futuro dell'Europa. In seguito al suo intervento, è stata data la parola agli eurodeputati che hanno approfittato della presenza del presidente del Consiglio per criticare le posizioni del governo italiano negli ultimi mesi. Tra i vari interventi, quello del capogruppo dei liberali di Alde Guy Verhofstadt è apparso molto severo, tanto che egli è ...

Costi-benefici Tav - l'Ue : 'L'Italia chiarisca' - Conte : 'Nelle prossime settimane una decisione politica' : "Si tratta - ha detto - di un'analisi economica e non politica, che ha tutti i vizi e le virtù di un'analisi economica. Ma pretendere la perfezione per una cosa che tende al futuro è impossibile. ...

La crisi fra Francia e Italia è un bene : responsabilizza politica europea : Accusare un altro stato membro delle sue responsabilità , nel caso francese sui migranti o sulla politica estera, anziché puntare il dito contro la politica amorfa di Bruxelles, avrebbe il vantaggio ...

Politico belga : 'Amo l'Italia. Ma la degenerazione politica l'ha rovinata' : Politico belga attacca duramente il governo italiano: '20 anni di degenerazione politica hanno reso l'Italia fanalino di coda' Passando ai nostri tempi infatti, il Politico dice a Conte: 'Mi fa male ...

Regioni - la mutazione politica dell'Italia - da rossa ad azzurra - : Nel 2014 ben 15 erano di centrosinistra e 4 di centrodestra. Oggi l'equilibrio è di 11 a 8, in attesa che del voto in Sardegna e Basilicata , dove gli «azzurri» potrebbero vincere, . E tra novembre e ...

Dombrovskis bacchetta l'Italia : 'Politica fiscale sia responsabile' : ...abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita - ha detto Dombrovskis - abbiamo sottolineato che la traiettoria fiscale decisa dal governo italiano non aiuta in termini di fiducia per l'economia ...

Sanremo : i 'ragazzi Italiani' veri - lo spettro meticciato e la propaganda politica : Uno come migliaia di altri, ragazzi del nostro mondo allargato dove la musica viaggia senza confini, e si scambia e si contamina pi di qualsiasi altra arte, come dalla notte dei tempi. Ma uno come ...

BANCHE E POLITICA/ Se il vecchio Bancor ridiscende in trincea a difesa di BankItalia : Il Governo prende di mira la Banca d'Italia. E non sfugge l'editoriale di Scalfari su Repubblica dedicato all'indipendenza del Governatore

Palazzo Chigi replica : l'Italia non si fa dettare l'agenda politica da previsioni che arrivano dall'estero : Il ministro dell'Economia Tria parla di una battuta d'arresto più che di vera e propria recessione. E conferma che non serviranno nuove manovre. Giornata molto negativa sui mercati: spread oltre i 280 punti, borsa a -...

Francia e Italia : la politica divide - l'arte unisce : ... street art, video, installazione e performance che sfocerà, nel mese di maggio, in una doppia residenza artistica, seguita da una doppia mostra ed eventi a tutto tondo, fra concerti, spettacoli, ...

Consiglio d'Europa preoccupato per la politica Italiana sui migranti : Sulla questione migranti e sulle conseguenze del decreto sicurezza, in una lettera a Conte, chiede di tutelare sempre i diritti umani e critica le modalità di chiusura dei centri di accoglienza

Di Battista è l’Aldo Biscardi della politica Italiana : Quando nel marzo del 2000 la Procura di Roma archiviò senza prendere provvedimenti la querela per diffamazione che un gruppo di arbitri aveva sporto contro Aldo Biscardi e altri ospiti del suo celeberrimo "Processo", le motivazioni della decisione furono emblematiche: "La credibilità oggettiva delle notizie riportate e fatte oggetto di dibattito - scrissero i giudici - è riconosciuta come assai bassa, secondo l'opinione comune, trattandosi non ...

Dombrovskis : Incertezza politica causa rallentamento economia Italiana - : Il vicepresidente della Commissione Ue, intervistato da Sky Tg24, ha commentato le previsioni sullo stato dei conti italiani e sulla crescita prevista. "I rischi che avevamo prospettato si stanno ...

Zona euro - Moscovici : incertezza politica bilancio Italia tra fattori rallentamento : Sul rallentamento dell'economia della Zona euro non hanno pesato soltanto fattori esterni ma anche interni al blocco, tra cui la forte incertezza sulla politica di bilancio in Italia.