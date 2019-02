gossipetv

: Irama da brivido su Giulia De Lellis per San Valentino: il pensiero - carmenFashionCr : Irama da brivido su Giulia De Lellis per San Valentino: il pensiero - PlayTheSilence_ : RT @Pandoralion: @IrisDiletta Canzonetta estiva niente di più. In gara c'erano testi che meritavano molto di più, tipo quello di irama che… - Pandoralion : @IrisDiletta Canzonetta estiva niente di più. In gara c'erano testi che meritavano molto di più, tipo quello di ira… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)dasuDeper San: ildel cantante e la reazione dell’influencer. Fan in tilt, oltre 300 mila like Nei giorni scorsi, qualcuno aveva addirittura parlato di crisi in corso traDePlume. Nulla di più infondato. Semplicemente gli impegni avevano tenuto un po’ distante …L'articolodasuDeper San: ilproviene da Gossip e Tv.