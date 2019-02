Inter senza Icardi | ci pensa Lautaro Martinez; Lazio ko

L'Inter senza Icardi vince a Vienna - decide Lautaro Martinez : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, L'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a ...

L'Inter vince anche senza Icardi : Rapid Vienna ko 1-0 con Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti, nonostante il caso Icardi, vince l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rapid Vienna. La fascia tolta dal braccio al bomber argentino e la sua ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 0-2 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

L'Inter avanti di rigore in Europa Senza Icardi - è Lautaro l'uomo-gol : Dopo un inizio settimana travagliato per colpa del «caso Icardi», prima spodestato della fascia da capitano, poi «ribellatosi» alla trasferta di Vienna, L'inter si rialza in Europa League contro il ...

Inter vince di rigore a Vienna Senza Icardi - segna Lautaro Lazio ko in casa col Siviglia 0-1 Ora il Napoli a Zurigo : 0-0 Live : I nerazzurri vincono la sfida dell’andata dei sedicesimi con gli austriaci riportando un po’ di serenità in un ambiente terremotato dal caso di Maurito, ormai ex capitano

L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi : la gara in diretta su Sky : L’Inter, ancora travolta dal caso Icardi, scende in campo questa sera nell’andata dei sedicesimi di Europa League, competizione in cui si è ritrovata dopo essere scivolata al terzo posto nel suo girone di Champions. In questa fase del torneo non sono ammessi errori, ma soprattutto ci si attende una prestazione di carattere per dimostrare come […] L'articolo L’Inter riparte contro il Rapid Vienna senza Icardi: la gara in ...

Europa League - adesso si fa sul serio : l’Inter per dimenticare il caso Icardi - Lazio senza paura contro il Siviglia ed il Napoli può ipotecare la qualificazione : Dopo lo spettacolo della Champions League è il momento di scendere in campo per l’Europa League, si giocano i sedicesimi di finale, partite molto importanti per il proseguo della competizione, tre le squadre italiane in campo. Il big match mette di fronte Lazio e Siviglia, le ultime ore sono state di grande tensione con gli scontri tra le due tifoserie, quattro persone sono state accoltellate. La Lazio dovrà fare ancora a meno di ...

Inter - il futuro è senza Icardi : il sogno è Chiesa - Zapata e Belotti più abbordabili : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La società nerazzurra ha deciso di togliere la fascia da capitano al centravanti argentino comunicandolo ufficialmente con un tweet nella mattinata di ieri, nominando Samir Handanovic nuovo leader della squadra di Luciano Spalletti. Una scelta legata anche alle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane dalla moglie e agente del giocatore, Wanda Nara. Ad aggravare la situazione, ...

PTE Chiaramonte Gulfi - Interviene l'on. Assenza : Dopo Scoglitti, anche il Pte di Chiaramonte Gulfi interessato dai tagli della rete ospedaliera. A farsi portavoce delle preoccupazioni, l'on. Assenza

Icardi senza fascia - Zaniolo a Roma : l’Inter è una casa di pazzi : Voi non lo sapete perché vi perdete dietro a quisquilie minori, la Brexit e Orbán, ma la miglior analista di football che conosco è Paola Peduzzi (emoji: ♥️). Ieri mi dice: “Ma per forza che finiva in un disastro! Con quella moglie più vecchia di lui, e quella moglie poi, che parla sempre. E lui è s

Da Cruyff a Neymar fino ai bis di Spalletti e Inter : storie di capitani senza più i gradi : De Rossi in quella gara -è cronaca- perde la testa, si fa espellere, la squiadra naufraga e dopo la botta per il gruppo, arriva la batosta per Capitano futuro, al quale viene tolta la fascia. ...

A Palazzo Chigi vertice senza Di Maio per chiarire i contrasti Interni : In primo luogo la tav e la sua analisi costi-benefici arrivata sul tavolo dei vicepremier Salvini e Di Maio, ma cè anche la politica estera con il caso Venezuela e quello legato allo scontro con la ...

Prestito senza busta paga di Poste Italiane : Interessi e importo : Prestito senza busta paga di Poste Italiane: interessi e importo Poste Italiane, prestiti senza busta paga Aver necessità di un finanziamento, vista la sempre maggiore instabilità lavorativa a cui vanno sommati gli effetti della crisi economica, da diverso tempo non rappresenta più un caso eccezionale. Per la richiesta di un Prestito, soprattutto, se non si ha a disposizione una busta paga, Poste è ormai un punto di riferimento. In pratica, ...

Inter - da Nagatomo a Soares : 90 milioni e 12 nomi per un dopo-Maicon senza sorrisi : Non per caso, con Maicon e Chivu , il brasiliano a destra, il rumeno a sinistra, e Chivu giocava pure da centrale,, l'Inter di Mancini e Mourinho collezionava trionfi, il Triplete sopra ogni cosa e 15 ...