Inter | Icardi e Wanda Nara postano | Buon San Valentino Ausilio

Calcio - Inter : Icardi innamorato - gli auguri di San Valentino per Wanda : ROMA - Al cuore non si comanda. Mauro Icardi testimonia l'amore per la moglie e procuratore Wanda Nara con gli auguri di San Valentino via Instagram. La foto li ritrae eleganti e sorridenti, i ...

Inter - Ausilio : 'Continueremo a parlare del rinnovo di Icardi' : 'Continueremo a parlare del rinnovo di Icardi, non abbiamo mai messo ostacoli a riguardo': lo dice il ds dell'Inter Piero Ausilio, a Sky Sport, poco prima del fischio d'inizio della partita contro il Rapid Vienna. Il dirigente nerazzurro torna a parlare della decisione di togliere la fascia di capitano all'attaccante argentino: 'Nel ...

Caso Icardi - Sandro Mazzola sposa la decisione dell’Inter : “il club ha fatto bene a levargli la fascia” : L’ex bandiera dell’Inter si è detto d’accordo con la decisione del club di levare la fascia di capitano a Mauro Icardi “La fascia tolta a Icardi? E’ un altro mondo rispetto a quando giocavo io, ma credo che l’Inter abbia fatto bene a prendere certe decisioni. Perché altrimenti passa il messaggio che gli altri, specie i più giovani, possano fare quelle cose lì”. A parlare è la bandiera nerazzurra ...

Il Psg pensa a Mauro Icardi : l'Inter potrebbe aprire alla cessione : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. Nonostante questa sera i nerazzurri, alle ore 19, siano impegnati nell'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Rapid Vienna, infatti, si parla sempre di quanto successo ieri, con la società che ha deciso di togliere la fascia al centravanti argentino, nominando come nuovo capitano Samir Handanovic. Una scelta che ha scatenato anche la reazione di Maurito, che ha deciso di non ...