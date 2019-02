Inter | Ausilio | Icardi? Motivi seri Il ' noi' viene prima dell' io

Serie A Inter - Ausilio : «Icardi punito per motivi seri e validi» : VIENNA - " Icardi ? Spalletti ha parlato dopo un confronto coi dirigenti. Parliamo di una scelta condivisa con tutte le componenti" . Lo ha detto Pietro Ausilio, direttore sportivo dell' Inter , a Sky ...

Inter - anche Ausilio bacchetta Mauro Icardi : “il noi deve prevalere - ma vogliamo il rinnovo” : Wanda Nara e Mauro Icardi sono finiti al centro delle critiche di tifosi ed addetti ai lavori in casa Inter dopo le ultime polemiche “Icardi? Nel calcio deve prevalere il noi, ci sono casi in cui si devono prendere provvedimenti“. anche Piero Ausilio ha bacchettato Icardi. Ai microfoni di Skysport il dirigente nerazzurro non le ha mandate a dire a Maurito, ormai ex capitano dell’Inter dopo le bizze fatte assieme alla sua ...

Inter - voci su Rakitic : Ausilio risponde così : “Perisic? Discorso chiuso il 31 gennaio, qualche fastidio ha dato al giocatori in primis. Rakitic? Ne parlate voi, noi non stiamo parlando di questi nomi, dobbiamo far esprimere al meglio la squadra”. Parole del ds dell’Inter Piero Ausilio prima di Parma-Inter. La squadra di Luciano Spalletti è in campo nella gara di campionato e non sta di certo attraversando un momento entusiasmante. I successi di Lazio e Roma hanno ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Ausilio : 'Perisic resta! Sessione per noi chiusa' : Calciomercato Inter, Ultime notizie: Piero Ausilio blocca la partenza di Ivan Perisic, rimarrà anche Joao Miranda. Sfumano gli arrivi di Almiron e Brazao.

Inter - l’annuncio di Ausilio : “mercato chiuso - Perisic resta!” : Piero Ausilio ha rivelato che le trattative con l’Arsenal non sono andate a buon fine dunque Perisic resterà all’Inter sino a fine stagione ”Vedremo di recuperare Perisic nei prossimi giorni, il mercato dell’ Inter è chiuso”. A sorpresa Piero Ausilio ha definitivamente chiuso le trattative dell’Inter con l’Arsenal per la cessione di Perisic e dunque anche il calciomercato nerazzurro. Parole ...

Calciomercato Inter - gli occhi del Monaco in casa nerazzurra : Marotta e Ausilio fiutano l’affare : Il Monaco ha messo gli occhi su Miranda, centrale difensivo nerazzurro che ha chiesto di essere ceduto per giocare di più Non solo acquisti, l’Inter si concentra anche sul fronte delle uscita, considerando le richieste che stanno arrivando sulla scrivania di Marotta. Confermata la volontà di Perisic di voler cambiare aria, c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano e si tratta di Miranda. Il difensore brasiliano ha ...

Inter - Miranda vuole partire : Ausilio incontra l'agente del brasiliano : Joao Miranda vorrebbe laciare l'Inter ma in corso Vittorio Emanuele non sono giunte offerte degne di nota. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Ausilio potrebbe presto incontrare l'entourage del calciatore. Insomma, per gli affari in entrata l'Inter è già proiettata verso la prossima stagione, anche perché oggi se non ...

Inter - ecco il giorno dell'incontro tra Marotta - Ausilio e Wanda per Icardi : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , l'Inter è pronta ad alzare l'offerta a 7 milioni di euro netti all'anno d'ingaggio, eliminando la clausola rescissoria. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco ...

Inter - non solo Branzao : come da tradizione Ausilio punta ad un calciatore brasiliano : L'Inter segue con attenzione il calcio brasiliano, oltre ad aver messo gli occhi sul portiere del Cruzeiro Branzao, Ausilio lavora anche per portare in nerazzurro il difensore classe 1999 Lucas Riberio. Secondo quanto riportato dal Giornale in edicola oggi l'Inter vorrebbe un giocatore brasiliano nella sua rosa. Occhi puntati anche sul giocatore del Flamengo Lincoln attaccante diciottenne e Reinier Jesus Carvalho, numero 10 classe 2002 inseguito ...

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie : Brazao si avvicina - Ausilio conta sull'aiuto di Ronaldo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: confermati i contatti per Tchouameni, si avvicina ai nerazzurri il portiere brasiliano Brazao.

Inter - doppia missione per Ausilio. Non manca il paradosso : la libertà porta preoccupazioni : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Un doppio conto alla rovescia. Da un lato in segno di libertà riacquisita una volta usciti dai paletti del Fair play finanziario, dall'altro la ...

Tutto sul mercato estivo dell'Inter - Ausilio si sbilancia : 'non ci aspettiamo acquisti stellari' - poi su Mourinho... : Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un'intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che avrebbero voluto il ritorno dello Special One sulla panchina dell'Inter. ...

Calciomercato Inter - Ausilio : “Dybala quasi nostro - Modric non trattato” : Calciomercato Inter, LE VERITA’ DI Ausilio- Intervistato da Gianluca Di Marzio per lo speciale di Sky Sport dedicato, Piero Ausilio ha rivelato alcuni retroscena del mercato nerazzurro. Trattative più o meno recenti, e più o meno avviate, che avrebbero potuto dare all’Inter un volto diverso da quello attuale. Sliding Doors di mercato che, chissà, potevano […] L'articolo Calciomercato Inter, Ausilio: “Dybala quasi nostro, ...

Tutto sul mercato estivo dell’Inter - Ausilio si sbilancia : “non ci aspettiamo acquisti stellari” - poi su Mourinho… : Piero Ausilio, ds dell’Inter, a 360 gradi sul mercato nerazzurro e sui progetti del club milanese “I sogni dei tifosi su un ritorno di Mourinho? Di questi tempi, in cui tutti possono dire. Il nostro è un progetto che parte ormai da un anno e mezzo con Spalletti e durerà ancora tanto con lui“. Piero Ausilio è intervenuto con queste parole in un’intervista di Sky Sport spezzando i sogni di alcuni tifosi nerazzurri che ...