Instagram toglie follower | account fake eliminati nella notte Quali sono

Instagram toglie follower il 13 febbraio : cancellati tanti account - utenti in rivolta : Instagram toglie follower a tutti in queste ore, ovviamente in proporzione con il proprio bacino di utenza. Questo è il verdetto al quale si può giungere facilmente il 13 febbraio, grazie ad alcune novità riscontrate sia in Italia, come riporta bufale.net, sia all'estero, dove alcune testate hanno raccolto i post di tantissimi VIP che hanno denunciato senza troppi giri di parole "Instagram cancella follower". In attesa di una comunicazione ...