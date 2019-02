Innamorati tutti al lago Concerti | cibo e baci vincenti

San Valentino al museo : le proposte migliori tra arte ed eros per tutti gli Innamorati : Prezzi scontati, percorsi social dedicati all'amore nell'arte, ma non solo. Dall'amore "en plein air" al Mudec di Milano, fino alla passeggiata tattile al museo di Capodimonte di Napoli, passando per un aperitivo in carrozza d'epoca a Roma: tutte le proposte museali per gli innamorati a San Valentino.Continua a leggere