Influenza | Iss | 5 2 milioni di italiani a letto e 78 vittime

L’ex sindaco di Voltago - Marco Parissenti - ucciso dall’Influenza : aveva 57 anni : Marco Parissenti, ex sindaco di Voltago Agordino, in provincia di Belluno, è morto a 57 anni per complicazioni dell'influenza: ha sviluppato una polmonite virale e il decesso è stato causato da distress respiratorio acuto, shock settico. Tutto il paese è in lutto: "Era di animo buono e generoso, una persona sempre disponibile".Continua a leggere

Influenza - l’esperto ISS : “Più colpiti i bimbi ‘under 5’ e le regioni del Centro Sud” : Da un primo bilancio della stagione Influenzale in corso emerge “che è stata caratterizzata da un periodo iniziale di bassa incidenza, che si è protratto fino alla fine di dicembre 2018, e da un intensificarsi dell’attività virale con l’inizio del nuovo anno. L’incidenza per i bambini sotto i 5 anni ha superato quella della stagione precedente. Inoltre l’Influenza ha colpito in modo particolare le regioni del ...

Influenza - ISS : picco raggiunto la scorsa settimana - ma ci vorrà più tempo per guarirne : Nella scorsa settimana si è raggiunto il picco per quanto riguarda i casi di Influenza. E' quanto emerge dalla pubblicazione del nuovo bollettino Influnet di sorveglianza epidemiologica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Stando all'aggiornamento del 6 febbraio, relativo al rapporto Influnet, si legge che nella quinta settimana del 2019 la curva epidemica Influenzale ha raggiunto il picco. In particolare, nella settimana che va dal 28 ...

Iss : da ottobre a oggi 125 casi gravi Influenza. 23 sono deceduti : Roma, 26 gen., askanews, - Dall'inizio della sorveglianza, ottobre 2018,, ad oggi, 16 Regioni e Province autonome hanno segnalato 125 casi gravi di influenza confermata in soggetti con diagnosi di ...

Influenza - Iss : “I morti salgono a 23 - 125 i casi gravi” : salgono a 23 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell’Influenza e a 125 i casi gravi ricoverati in terapia intensiva, tra cui anche tre donne in gravidanza. E’ quanto riporta FluNews-Italia, il bollettino settimanale a cura dell’Istituto Superiore di sanita’ (Iss). Il 77% dei casi gravi si e’ verificato in soggetti di eta’ pari o superiore a 50 anni. Nell’80% dei casi era presente almeno una ...

Eclissi del 21 Gennaio : lune e Superlune Influenzano davvero persone e animali? : Il 21 Gennaio il cielo ci regalerà lo spettacolo dell’Eclissi della Superluna di sangue. Nonostante l’evento non sia poi così raro nel senso più stretto del termine, il nome (non scientifico) che gli è stato conferito nel tempo ha contribuito a creare un alone di timore nei confronti dell’evento celeste, tanto da spingere alcuni a parlare di effetti come Apocalisse, terremoti, eruzioni vulcaniche o eventi meteo estremi e ispirando miti e ...