Importazioni di Energia in Italia | da chi prendiamo l’elettricità – infografiche

(Di giovedì 14 febbraio 2019)diin, da chil’elettricità –L’non è autonoma a livello di elettricità. Lo sappiamo. Dobbiamo importarla da altri Paesi vicini. Ma quanta? E da chi? E come è cambiata la quantità e la provenienza dell’importata nel tempo?Lo abbiamo visto esplorando i dati Eurostat. Noi importiamo tra il 10 e il 15% dell’. A seconda dei mesi.E in particolare dalla Svizzera, da cui arriva circa metà di quella che previene dall’estero. I dati però variano molto di mese in mese, come emerge dalleSelezionando i vari mesi si osserva come la quota svizzera delleoscilli tra il 40% e il 50% infatti.Questo dipende anche dall’ampiezza della quota francese. Che è variata tra il 26% e il 37% circa. Pochi forse sanno che ci arrivaanche ...