Il Segreto Anticipazioni 15 febbraio 2019 | Saul impedisce a Julieta di uccidere Prudencio

Anticipazioni Il Segreto : Elsa volta pagina con Alvaro - Isaac furioso : Il Segreto Anticipazioni: a Puente Viejo arriva il dottor Alvaro, la vicinanza con Elsa Le Anticipazioni de Il Segreto annunciano l’arrivo del dottor Alvaro Fernandez a Puente Viejo. Il medico veste all’interno della soap un ruolo molto importante, in quanto si avvicina a Elsa, facendo ingelosire Isaac. Come vi abbiamo già anticipato, il Guerrero decide […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: Elsa volta pagina con Alvaro, ...

Il Segreto Anticipazioni : ELSA e ISAAC passano la notte “insieme” : La storia d’amore tra ELSA Laguna (Alejandra Meco) e ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) intratterrà i telespettatori de Il Segreto per parecchi mesi: come abbiamo potuto segnalare in precedenza ai nostri lettori, il carpentiere sposerà la perfida Antolina (Maria Lima) ma non potrà fare a meno di pensare in continuazione alla sua ex. Partendo da questi presupposto, si svilupperà una complicata storyline… Dando uno sguardo alle anticipazioni ...

Il Segreto Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Julieta svela a Fernando i suoi piani : Certa che il Mesia sia suo alleato, la bella di Puente Viejo gli rivela di voler uccidere Prudencio.

Una Vita Anticipazioni 14 febbraio 2019 : Elvira svela il Segreto di Simon : La Valverde decide di confidare all'amica la verità sul legame tra Simon e Susana. Le ragazze non sanno però che qualcuno le sta ascoltando.

Anticipazioni Il Segreto - puntate 18-24 febbraio : l’imboscata : Il Segreto, Anticipazioni prossima settimana: Saul è vivo I colpi di scena si susseguono a Il Segreto. La soap spagnola continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le Anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Saul è vivo! Il giovane, che tutti credevano morto, ricompare a Puente Viejo proprio mentre Julieta sta per sparare a Prudencio. La ragazza, istigata anche da Fernando, ritenendo il marito responsabile ...

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO offre soldi a GONZALO per lasciare MARIA : Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse in primavera, i telespettatori rivedranno finalmente GONZALO Castro (Jordi Coll) e MARIA Castañeda (Loreto Mauleon). I ragazzi, com’è già noto, vorranno aiutare il nonno Raimundo (Ramon Ibarra) ad estromettere FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) dalla villa ed avranno il sospetto che l’uomo sia coinvolto nella misteriosa sparizione di Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (FERNANDO ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Valentina scopre il Segreto di Werner su Joshua! : Il momento della verità è arrivato! Tra pochissimo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore il segreto esplosivo a lungo conservato dal capofamiglia dei Saalfeld diventerà di dominio pubblico, sconvolgendo più vite. E a venirne maggiormente toccata sarà la più giovane esponente della stirpe di albergatori: Valentina (Paulina Hobratschk)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda sui nostri teleschermi! Tempesta ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 18-24 febbraio 2019 : Fulgencio è Complice di Fernando Mesia! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 febbraio 2019: il ritorno di Saul Ortega! Fulgencio e Fernando alleati contro Francisca! Anticipazioni Il Segreto: Raimundo e Francisca sono finiti nel manicomio gestito dal terribile Fulgencio Montenegro! Saul impedisce a Julieta di sparare a Prudencio! Basilio pronto ad uccidere Adela! Dolores lascia Puente Viejo! Scoperte agghiaccianti, ritorni dall’oltretomba, intrighi ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Francisca contro Maria : Roberto deve scomparire! : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Francisca disposta a far di tutto per far scomparire Roberto! Francisca Montenegro si ostinerà a controllare la vita di Maria Castaneda! Le anticipazioni spagnole de Il Segreto sono chiare: vorrà allontanare per sempre dalla figlioccia Roberto, l’uomo che si è perdutamente innamorato di lei. Vorrà fare di tutto affinché la […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Francisca contro Maria: ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019: Basilio approfitta dell’assenza di Carmelo e Severo e cerca di uccidere Adela, ma i due giungono giusto in tempo e consegnano l’uomo alla Guardia Civile… Julieta svela a Fernando di voler uccidere Prudencio… Elsa si mette d’accordo con Don Anselmo per far visita ad Isaac, allo scopo di convincerlo a sposare Antolina… Da non perdere: ...

Il Segreto - anticipazioni : Elsa diventa maestra - Marcela ha dei dubbi su Antolina : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate, quelle che andranno in onda questa primavera, svelano che Elsa sarà costretta a trovare un'occupazione dopo essere diventata povera, mentre Marcela capirà che Antolina sta mentendo sulla sua gravidanza. Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde Elsa diventerà la ...