Il nuovo trailer di Far Cry New Dawn ci mostra come potenziare la nostra base

L'amore fra Deacon e Sarah nel nuovo trailer di Days Gone : L'apocalisse zombie di Days Gone arriverà tra qualche tempo su PS4. L'esclusiva per l'ammiraglia di Sony è certamente una delle uscite più attese di questo 2019 e, in vista del lancio del gioco, ecco arrivare delle nuove immagini e un nuovo trailer.Il nuovo video di Days Gone si concentra sulL'amore fra il protagonista Deacon e Sarah:Qui sotto, invece, potete vedere alcune immagini tratte dal gioco.Read more…

Yesterday - il trailer del nuovo film di Danny Boyle - : Il regista di Trainspotting e The Millionaire sarà a settembre nelle sale italiane con una nuova pellicola in cui immagina un mondo in cui i Beatles non sono mai esistiti, tranne che per un unico, fortunato ragazzo.

Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai : Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base , ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro. Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in ...

La categoria delle armi speciali al centro del nuovo trailer di Metro Exodus : Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo all'arrivo di uno dei giochi più attesi di questa prima parte del 2019. Stiamo parlando di Metro Exodus, che sarà lanciato il 15 febbraio su PS4, Xbox One e PC.In vista dell'uscita del gioco, ecco arrivare un nuovissimo trailer che, stavolta, si focalizza sulla categoria delle armi speciali:In altre notizie su Metro Exodus, abbiamo appreso che gli sviluppatori hanno voluto creare un titolo migliore, più ...

Aladdin – rilasciato un nuovo trailer e rivelato il “Genio” di Will Smith : Da un paio di ore, sull’account ufficiale Disney, è stato rilasciato un nuovo trailer in italiano del remake live-action di Aladdin. In questo nuovo trailer, oltre alla data di uscita fissata per il 22 Maggio 2019, ci viene mostrato per la prima volta il “Genio” interpretato da Will Smith. Oltre alla presenza del Genio della lampada, ci vengono mostrati; Iago, Jafàr, Jasmine, Raja, Abu ed il Tappeto volante. Che ve ne ...

Il nuovo trailer di Anthem ci prepara all’uscita più attesa di febbraio : Il 22 febbraio di quest'anno, Anthem andrà finalmente a graziare gli schermi dei nostri PC, così come le nostre PlayStation 4 e Xbox One. Realizzato da BioWare e prodotto da Electronic Arts, si propone come il titolo più ambizioso dell'apprezzata software house canadese. Incentrato sull'online e sulla collaborazione tra utenti in multiplayer, Anthem sfiderà a muso duro la concorrenza di Destiny e The Division, saghe che hanno fatto del "game as ...

La Casa di Jack : pubblicato il trailer del nuovo film Lars Von Trier : La Casa di Jack, ultimo film del regista Lars Von Trier, si sta preparando per arrivare nei nostri cinema il prossimo 29 febbraio 2019, e per farlo quale modo migliore di un trailer inedito? Diffuso da Videa, il trailer di La Casa di Jack ci mostra il protagonista Jack, interpretato da Matt Dillon in una chiave ancora a noi sconosciuta. Sullo schermo si susseguono immagini di tigri ed agnelli, intervallati da scene della vita di Jack e dei ...

Il nuovo trailer gameplay di World War Z ci ricorda di temere i vivi e combattere i morti : Saber Interactive ha pubblicato un nuovo trailer che mostra il gameplay frenetico Players vs Players vs Zombies (PvPvZ) in World War Z, il gioco ispirato al film d'azione della Paramount Pictures. Mentre la modalità classica co-op a quattro giocatori di World War Z ti mette faccia a faccia contro implacabili sciami di zombi, quella PvPvZ offre un'esperienza completamente unica, sfidandoti a sopravvivere sia ai vivi che ai morti attraverso una ...

John Shaft è tornato in un nuovo trailer! : Come specificato precedente, questo film debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 14 giugno, ma sarà successivamente disponibile su Netflix in tutto il mondo . Se volete recuperare un film di ...

La trama di Sekiro : Shadows Die Twice è protagonista del nuovo Story Trailer : Sekiro: Shadows Die Twice è solo l'ultima di una seducente lista di opere poligonali firmate da Hidetaka Miyazaki. Dopo averci regalato il seminale Demon's Souls - forse in aria di remake -, la trilogia di Dark Souls e il più vittoriano Bloodborne, il game designer giapponese è pronto al passo successivo. Il suo nuovo videogioco si propone come un'esperienza più action ed immediata di quella offerta dai soulslike già citati, ma non per questo ...

Il nome della rosa - la fiction di Rai1 con John Turturro : il trailer ‘svela’ il nuovo Adso : Per chi negli anni Ottanta ha amato il film Il nome della rosa, tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, la fiction in 8 episodi che si appresta ad andare in onda a marzo su Rai1 potrebbe essere una bella riscoperta. Nel 1986 ad intepretare i due protagonisti, il frate Guglielmo da Baskerville ed il novizio Adso da Melk, erano Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater. Nella serie del 2019 ci saranno invece John Turturro e il ...

Dumbo : arriva il nuovo trailer in italiano italiano del live action : Dumbo si prospetta già come uno dei film più attesi del 2019. Il live action basato del celebre elefantino di casa Disney arriverà nei nostri cinema il 29 marzo 2019, è già stato pubblicizzato grazie ad un magnifico trailer in cui abbiamo potuto dare uno sguardo ad un Dumbo inedito, rivisitato dall'immaginazione di Tim Burton. Remake del cartone animato L'elefante volante del 1941, Dumbo è ora tornato alla ribalta grazie ad un nuovo trailer ...

BioWare ci offre un assaggio dell'end-game di Anthem con un nuovo trailer : Anthem ci presenta i contenuto in serbo per l'end-game con u nuovo trailer, e come riporta Hardcoregamer, l'avventura non si fermerà affatto una volta conclusasi la quest principale.Come possiamo vedere infatti, terminata la trama principale la giocatore si apriranno una serie di nuove opzioni. Raggiunto il livello 30 inizia l'end-game con tre livelli di difficoltà e tonnellate di contenuti impegnativi per ottenere il miglior equipaggiamento in ...