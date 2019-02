Il Miur propone il corso di esorcismo

scuolainforma

: Il #Miur propone ai professori un corso d'aggiornamento sull’esorcismo e la preghiera di liberazione - giornalettismo : Il #Miur propone ai professori un corso d'aggiornamento sull’esorcismo e la preghiera di liberazione - NativiItaliani : RT @SkyTG24: Scuola, il Miur propone ai docenti un corso di esorcismo - rosdefilippis : RT @NFratoianni: Dopo Salvini che parla di necessità di #esorcismo per Virginia Raffaele a #Sanremo, arriva Miur che offre come formazione… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La notizia apparsa sul sito delha il forte sapore della fake news. Sbandierare ai quattro venti che il dicastero di Viale Trastevere, tramite la piattaforma Sofia,undi, con annessa spiegazione di cosa si intenda per “Preghiera di liberazione”, espone al rischio di vedersi bussare alla porta e trovare due persone vestite in maniera identica (di bianco) pronte a trascinare via il malcapitato.Riscontro da altre testate Decidiamo di approfondire maggiormente la questione e di sondare il web alla ricerca di fonti attendibili. Un primo riscontro viene fornito da Il Giornale con un articolo a firma di Nicola De Angelis. Per seguire quello che viene definito uno stranoformativo bisogna risultare iscritti alla piattaforma Sofia del. Di seguito rimettiamo l’immagine dal titolo dato all’articolo in questione.La conferma ...