Il Ministero dell' Istruzione promuove un corso sull' esorcismo

Ciclovia - protocollo con il Ministero delle Infrastrutture : Un protocollo d'intesa fra Regione e Ministero delle Infrastrutture che stabilisce le attività di cui si dovranno fare carico le parti firmatarie nella progettazione e realizzazione della "Ciclovia ...

Ora il Ministero dell’Istruzione propone un corso su esorcismo e preghiera di liberazione : Il Ministero dell'istruzione accredita un corso sull'esorcismo e la "preghiera di liberazione" per docenti di ogni ordine e grado. I destinatari sono i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Dice il sito del Ministero: "Il corso di propone di descrivere, analizzare e comprendere gli aspetti peculiari del Ministero dell'esorcismo e della preghiera di liberazione approfondendo sia le tematiche direttamente connesse alla pratica ...

Allerta Listeria : salmone norvegese affumicato richiamato dal Ministero della Salute [LOTTO e DETTAGLI] : richiamato in Italia un lotto (0777-022) del salmone norvegese affumicato prodotto da Hove Fine Foods Aps in Lettonia per “presunta presenza di Listeria monocytogenes“. Lo riporta sul proprio sito il Ministero della Salute. Il prodotto, del peso di 200 grammi, ha come scadenza il 7 marzo del 2019. L’azienda invita i consumatori a riportare il prodotto al punto vendita per la sostituzione. L'articolo Allerta Listeria: salmone ...

La Regione Liguria diffida il Ministero dell’Ambiente su Stoppani : Regione Liguria ha inviato una diffida e una messa in mora al Ministero dell’Ambiente dopo il mancato rinnovo della gestione commissariale del sito di interesse nazionale Stoppani. Se il Governo non interverra’ “entro il 15 febbraio con un decreto legge o una legge c’e’ il pericolo che 17 kg di cromo esavalente al giorno finiscano in mare”, hanno detto il governatore Giovanni Toti e l’assessore ...

Assunzioni Ministero della Giustizia 2019 - 3360 posti in arrivo in GU : Assunzioni Ministero della Giustizia 2019, 3360 posti in arrivo in GU Nuovi concorsi previsti per il Ministero della Giustizia. Il ministro Alfonso Bonafede, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario nei distretti di Corte d’Appello di Firenze, ha annunciato l’indizione di nuovi concorsi pubblici per un totale di 3360 Assunzioni. Assunzioni Ministero della Giustizia 2019, 3360 tra magistrati, polizia ...

Concorsi Ministero della Giustizia e GU dell'UE : invio cv da marzo ad aprile : Il Ministero della Giustizia e la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea hanno pubblicato nuovi bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di vari posti di lavoro presso alcune sedi collocate sia in Italia che all'estero. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo di che cosa si tratta. Bando di Concorso a marzo 2019 Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise ha bandito una selezione ...

Ministero della Salute : richiamati diversi lotti di salsiccia per rischio chimico : Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti di salsicca luganega a seguito dell'accertamento della presenza di un addittivo consentito ma presente in concentrazioni troppo elevate in questi lotti, prodotti dall'azienda Fattorie Novella Sentieri di Cappella Cantone, in provincia di Cremona. I lotti oggetto del provvedimenti da parte del Ministero Nello specifico questi sono i lotti interessati dal richiamo da parte del ...

Ricostruzione ponte - firmato il decreto : dal Ministero delle Finanze ecco i primi 60 milioni : GENOVA - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Giovanni Tria, ha firmato ieri sera il decreto del ministero dell'Economia che, di concerto con il Mit, autorizza l'immediata attivazione dell'anticipo di spesa che permette l'utilizzo immediato da parte del Commissario straordinario dei primi 60 milioni di euro per ...

Troppo colorante - Ministero della Salute segnala richiamo salsiccia per rischio chimico : Ritirata la luganega dell’azienda “Fattorie Novella Sentieri”. Quattro i lotti interessanti che presentano un additivo con consentito, il colorante E120. A causa del suo utilizzo, potrebbero manifestarsi allergie.Continua a leggere

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di Gorgonzola : Il ministero della Salute ha ordinato il ritiro di alcuni lotti di Gorgonzola DOP dolce per il rischio della presenza di listeria monocytogenes, il batterio responsabile della listeriosi, una malattia che provoca infezioni al sistema nervoso centrale, come la meningite,