Il leopardo nero non è più leggenda Ecco la prima foto dopo un secolo

Kenya - ripreso per la prima volta un leopardo nero : ripreso per la prima volta in Kenya un rarissimo leopardo nero . Un team di ricercatori dello Zoo di San Diego è riuscito a immortalare l'animale con una fotocamera trappola nella riserva di Laikipia mentre cammina con il suo passo felpato.

Rarissimo leopardo nero africano fotografato per la prima volta dopo 100 anni : Da oltre 100 anni il misterioso leopardo nero africano non veniva fotografato, e alcuni iniziavano anche a pensare che fosse soltanto una leggenda, oppure che si fosse del tutto estinto. Un fotografo naturalista, Will Burrard-Lucas, ha avuto l'enorme fortuna di cogliere in uno scatto l'animale tanto cercato, affermando nel suo blog personale di aver realizzato il suo grande sogno di studioso. L'incredibile fotografia di Will Burrard-Lucas "Non ...