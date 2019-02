Il giorno della nuova McLaren | Sainz e Norris per il rilancio

Pisa rende omaggio a Galileo Galilei per ricordare il giorno della nascita : omaggio al grande scienziato Galileo Galilei, per ricordare il giorno della nascita, 15 febbraio 1564. Per la prima volta, infatti,

Roma : torna #iloveauditorium - visite per giorno innamorati Parco della Musica : Roma – Ritorna per il quarto anno consecutivo l’appuntamento targato Fondazione Musica per Roma #iloveauditorium, una visita guidata speciale e gratuita nel giorno degli innamorati del Parco della Musica per condividere sui social network foto ed emozioni di una serata nel complesso multifunzionale progettato da Renzo Piano. Un’iniziativa originale della Fondazione nel giorno degli innamorati per aprire le porte del tempio ...

Un giorno da poliziotto per gli studenti della Rogasi di Pozzallo : Gli studenti della scuola Rogasi di Pozzallo, sono stati in visita al Commissariato di Polizia di Modica per conoscere da vicino questa realtà

Cambia la data di Atalanta-Fiorentina : accolta la richiesta Viola di non giocare nel giorno dell’anniversario della morte di Astori : Cambiano le date di Cagliari-Inter e Atalanta-Fiorentina: accolta la richiesta della società Viola di non giocare il 4 marzo, data dell’annivversario della morte di Davide Astori. Partita spostata al 3 marzo A partire dall’anno scorso, il mese di marzo ha tristemente assunto un significato particolare per tutti i tifosi della Fiorentina. Il 4 marzo 2018 i tifosi Viola sono venuti a conoscenza della morte del proprio capitano, ...

Madonna di Lourdes : Storia e giorno della Festa : La questione resta molto controversa come controverso lo è da sempre il difficile rapporto tra scienza e religione, ma, se servisse ad alleviare quantomeno le sofferenze psicologiche di chi soffre, ...

Nel giorno della manifestazione M5s dice che i sindacati sono contro i lavoratori : Roma, 9 feb., askanews, - 'Hanno smantellato lo Statuto dei lavoratori, quello che sarebbe dovuto essere la loro Bibbia, hanno approvato la legge Fornero penalizzando milioni di pensionati, hanno ...

Berlusconi : “Situazione dell’Italia? Io in un giorno ho perso 120 milioni. Mi considero un sacerdote della democrazia” : Silvio Berlusconi durante un evento a Teramo in sostegno del candidato presidente del centrodestra alle regionali abruzzesi, Marco Marsilio, attacca l’operato del governo M5s-Lega alla luce degli ultimi dati economici. “L’Italia? Il calo della produzione ha fatto crollare la borsa, solo io giovedì ho perso 120 milioni“. Il leader di Forza Italia vuole convincere la platea a votare per il centrodestra alle urne di domenica ...

I giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno tornano a scioperare : stipendi ancora bloccati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Leggo fa scuola - i ragazzi della Stella Maris di Anzio giornalisti per un giorno : E così Flavia si è detta felice di aver aperto una finestra sul mondo, Federica ha insistito tanto perché ci fosse una notizia sul Capodanno cinese , l'abbiamo messa!, - che cade proprio oggi -, ...

Un allenatore al giorno – Ecco chi è Drago - il nuovo tecnico della Reggina : Massimo Drago (Crotone, 2 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Reggina. Entrato a far parte dello staff del Crotone come allenatore dei Giovanissimi nella stagione 2005-2006, nel 2008-2009 è passato con la prima squadra come collaboratore tecnico e nella stagione 2011-2012 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda fino al 22 gennaio 2012. Dal 23 gennaio, in seguito ...

È il giorno della Convenzione Pd. Ma perché al Pd serve una Convenzione? : Si avvia alla conclusione la prima fase del congresso del Partito democratico: dopo il voto degli iscritti nei circoli dem e le Convenzioni provinciali, è la volta della Convenzione nazionale, in cui si annunceranno i tre candidati che accederanno alla seconda fase, quella che porterà alle primarie del 3 marzo. Le votazioni nei circoli hanno stabilito i rapporti di forza tra i candidati, e in questo caso hanno certificato che tutti e ...

Le Previsioni Meteo della Marmotta Phil nel giorno della Candelora : “La primavera arriverà presto” : Buone nuove dal giorno della Candelora: la primavera arriverà presto. A prevederlo è Phil, la Marmotta più famosa d’America che, rispettando una tradizione centenaria, emette nel ‘Groundhog Day’ il suo verdetto climatico. La cerimonia del giorno della Marmotta si è svolta come di consueto a Punxsutawney, in Pennsylvania. “Fedeli sostenitori, non c’è la mia ombra e quindi sarà una bella primavera” dice un ...

Oggi è il giorno della marmotta : A Punxsutawney, Pennsylvania, Phil la marmotta farà il suo pronostico per dirci se ci saranno altre sei settimane d'inverno o una primavera precoce

Caldaia rotta nel giorno della nascita del figlio : la fattura è sconvolgente : Due figli di cui prendersi cura e una Caldaia rotta. Una scena commovente dalla quale nasce uno splendido gesto di solidarietà. La vita di un genitore è ricca di imprevisti e di responsabilità cui far fronte. Mettere al mondo una vita vuol dire custodirla e proteggerla in ogni modo possibile. Per questo motivo decidere d’avere un figlio non dovrebbe mai essere una decisione presa d’istinto, senza ragionare con calma e porsi la domanda più ...