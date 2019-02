blogo

: Il film di Breaking Bad direttamente su Netflix? - SerieTvserie : Il film di Breaking Bad direttamente su Netflix? - Varych4 : Il film di Breaking Bad direttamente su Netflix? - tvblogit : Il film di Breaking Bad direttamente su Netflix? -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Unavvolto dal mistero e dalla segretezza ma che fa già sobbalzare sulla sedia i fan di tutto il mondo.Arrivano nuovi dettagli suldiBad, non tanto dettagli sulla trama, quanto sul modo in cui si potrà vedere questo nuovo capitolo della saga della serie cult. Secondo quanto riporta deadline ildiBad andràsu, passando poi, almeno negli Stati Uniti, su AMC il canale che ha trasmesso la serie e che manda ancora in onda il suo spinoff Better Call Saul.IldiBadsu? pubblicato su TVBlog.it 14 febbraio 2019 09:17.