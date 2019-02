Il crimine nel piatto degli italiani | dalla mozzarella sbiancata con la soda al pesce

Dalla privacy alle centrali nucleari : nell’era del cybercrimine tutto è sotto minaccia : Nel 2017, per la prima volta nella storia, i furti di dati informatici subiti da aziende e società sono stati superiori ai furti di beni fisici. A confermarlo è un rapporto della Kroll, una delle più importanti società di sicurezza al mondo, che attraverso un’indagine si è vista rispondere dall’86% degli intervistati di aver subito almeno un incedente cibernetico, o una perdita di dati. Jordan Foresi e Jack Caravelli, giornalista il primo, ex ...

“Il crimine nel piatto” : le mani della mafia sul cibo - dal business dei clan al mercato nero : Le mani della mafia sul cibo dal business dei clan al mercato nero, dai traffici internazionali ai rischi per la salute sono al centro del sesto Rapporto “Agromafie” sui crimini agroalimentari in Italia elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare che sarà presentato giovedì, 14 febbraio 2019 alle ore 9.30 al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, sede Coldiretti, in Via XXIV ...

'Mozzarella contaminata'. I produttori campani contro Gassman nel film Non ci resta che il crimine : La mozzarella non si tocca. Il film del regista Massimiliano Bruno 'Non ci resta che il crimine' uscito da pochi giorni, con Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi e Marco Giallini ha provocato ...

Non ci resta che il crimine - Marco Giallini e Alessandro Gassmann a spasso nel tempo come Troisi e Benigni (recensione) : Ritorno al Futuro incontra Non ci resta che piangere: questo è Non ci resta che il crimine, la nuova commedia di Massimiliano Bruno che fa eco ai due film cult degli anni Ottanta. L'idea di partenza è originale: tre amici della Roma moderna sbarcano il lunario con un tour "criminale" alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle orrendi gesta della Banda della Magliana. Il burbero Moreno (Marco Giallini ha ormai incollato quel fascino ...

Omicidio Meredith - nessun museo del crimine nella villetta dove fu uccisa : “È ancora in vendita - abbiamo anche ribassato il prezzo” : La villetta dove venne uccisa Meredith Kercher non è mai stata acquistata da nessuno. Quindi nessun bed and breakfast e soprattutto nessun museo del crimine al posto di un semplice uso da abitazione privata. Arriva dal Corriere dell’Umbria la smentita di un articolo apparso su Il Messaggero e che ha fatto il giro sui social nelle ultime 24 ore. Paolo Santoprete, titolare dell’agenzia Mediaimmobiliare di Perugia, ha infatti spiegato come non ci ...