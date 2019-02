Il Comune della Spezia aderisce alla Giornata mondiale contro il cancro infantile

Il Comune di Parigi ha chiesto a Airbnb 12 - 5 milioni di euro di risarcimento per aver violato le regole sugli affitti della città : Il comune di Parigi ha chiesto alla società Airbnb 12,5 milioni di euro come risarcimento per aver violato le regole sugli affitti della città. Lo ha annunciato il sindaco Anne Hidalgo in un’intervista al settimanale Journal du Dimanche, sostenendo che Airbnb avrebbe pubblicato

Capri - chiudono i bar della piazzetta : 'Pochi clienti'. Il Comune dice no : No alla chiusura simultanea di tutti i bar della piazzetta di Capri. A chiederlo ai gestori dei bar è il Comune di Capri, preoccupato per l'intenzione dei gestori di chiudere l'attività nel periodo ...

Testamento biologico e assistenza alla fine naturale della vita convegno pubblico. Sabato 9 febbraio 2019 Sala Consiliare Comune di Città di ... : ... che deve operare secondo scienza e coscienza. Ed è proprio questo ciò che il convegno dell'AMMI si propone: fare una riflessione ad alta voce. Il presidente dell'AMMI Città di Castello sottolinea il ...

Virginia Raggi ha confermato l’appoggio del Comune alla costruzione del nuovo stadio della Roma : Stamattina la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato un report del Politecnico di Torino sulla fattibilità del nuovo stadio della Roma, di cui si parla ormai da cinque anni. Il parere del Politecnico – che è risultato positivo – era

I big d'Europa dalla parte di Guaidó. L'Italia resta senza alleati e blocca il testo Comune della Ue : Il testo è stato fatto circolare sulla rete CorEu, il sistema interno di corrispondenza utilizzato per concordare le decisioni di politica estera, con la regola del silenzio-assenso. Se nessuno si ...

I big d’Europa dalla parte di Guaidó. L’Italia resta senza alleati e blocca il testo Comune della Ue : Il primo passo lo fanno Francia e Spagna. Poi, con il passare delle ore, altri governi europei si uniscono. A fine giornata la lista dei Paesi Ue che riconoscono Juan Guaidó come presidente legittimo del Venezuela ne include diciannove. Firmano un documento congiunto per sostenere il numero uno dell’Assemblea Nazionale e per chiedergli di convocare...

Roma - auto con contrassegno del Comune ferma per oltre un’ora sulla preferenziale : è di Maurizio Politi - consigliere della Lega : La macchina del consigliere comunale della Lega parcheggiata per almeno un’ora sulla nuovissima corsia preferenziale di via del Tritone, nel cuore di Roma. Proprio di fronte all’ingresso della sede dei gruppi e delle commissioni capitoline. Un debutto non proprio edificante per il partito di Matteo Salvini in Campidoglio. A essere colto in fallo, infatti, è stato Maurizio Politi, giovane consigliere capitolino recentemente fuoriuscito da ...

Rosalba Carriera - Attualità di Salinas - quale museo? Eventi di 'arti varie' o bene Comune della civiltà ? : ...di "proprietà della civiltà" al disopra della privatizzazione Era L'estate del 2016 e il Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas di Palermo spalancava i battenti alla città e al mondo, dopo ...

Palermo - chiede rinnovo della carta d'identità. Ma per il Comune è morto da 5 anni : "Buongiorno, vorrei rinnovare la mia carta d'identità ". "Aspetti un secondo, lei risulta morto da cinque anni". Un disguido a dir poco macabro. Ecco la storia di Antonio Bartolotta , recatosi in ...

Chiede il rinnovo della carta d'Identità - ma per il Comune è morto da 5 anni : Chiede di rinnovare la carta d'identità ma l'impiegato comunale dietro lo sportello negli uffici dell'anagrafe gli risponde che per loro lui sarebbe morto quasi cinque anni fa. È quanto accaduto ieri, come riporta il Giornale di Sicilia, a Antonio Bartolotta. "In tutti questi anni non ho avuto alcun sentore di questa assurda vicenda - dice Bartolotta - Mi sono state periodicamente recapitate tutte le tasse da pagare. Con una ...

Sono aperte le prenotazioni per tutti gli spettacoli della rassegna di prosa e danza Cedac del Comune di Carbonia. : Sono aperte le prenotazioni per tutti gli spettacoli della rassegna di prosa e danza Cedac del comune di Carbonia, al numero 3281719747. I biglietti saranno consegnati presso il Teatro Centrale nei giorni 13, 14 e 15 febbraio, dalle ore 17.00 ...

'Non chiudete la Sala Trevi' - appello dell'associazione 100autori al Ministero della Cultura e al Comune di Roma : Ministero della Cultura e Comune di Roma trovino una soluzione per il Cinema Trevi di Roma, che chiuderà i battenti il prossimo 28 febbraio. È l'appello dell'associazione 100autori che sottolinea: 'La ...

Corruzione - blitz della Finanza al Comune di Palermo : sequestrati documenti : blitz della Guardia di Finanza al comune di Palermo. Gli uomini delle fiamme gialle hanno sequestrato alcuni documenti negli uffici comunali del Polo tecnico comunale in via Ausonia e negli uffici delle Risorse umane di via Garibaldi. Il sequestro è avvenuto nell’ambito di un’inchiesta per Corruzione condotta dalla procura di Palermo, coordinata dall’aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Giovanni Antoci. Gli investigatori del Nucleo di ...

Aeroporti : Comiso passa al Comune - ministro Trenta 'Cittadino al centro della Difesa' : Palermo, 17 gen.(AdnKronos) - Ufficializzato questa mattina, alla presenza del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, il passaggio dell'area dell'ex base Usa di Comiso (Ragusa) dal ministero della Difesa, alla Regione e quindi al Comune. "E' una giornata importantissima - ha detto il ministro - Og