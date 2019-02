Il cda di Astaldi ha dato l' ok al piano con Salini

huffingtonpost

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Il cda didopo aver ricevuto l'offerta daImpregilo ha approvato ile la proposta concordataria che prevedono un aumento di capitale riservato aper 225 milioni e la soddisfazione parziale dei creditori chirografari con l'attribuzione "sia di azioni derivanti dalla parziale conversione dei crediti, sia di strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società a valere sulla liquidazione degli asset non core". Post aumento rappresenteranno il 28,5 % del capitale.L'operazione diImpregilo suè piaciuta al mercato. Dopo l'offerta die il via libera aldi salvataggio,non riesce a fare prezzo in Borsa e resta in preapertura con un rialzo teorico del 9,8%. Il titoloImpregilo guadagna in avvio il 5,6% a 1,9 per cento.