I pastori sardi da Salvini | l' obiettivo è 1 euro a litro di latte

Portare il "prezzo del latte di pecora a un euro al litro più Iva". È quello che chiedono i pastori sardi e quello che promette Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno al Viminale incontra gli allevatori che in questi giorni organizzano i presidi e la Protesta in Sardegna. Al tavolo è presente anche il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Protesta pastori sardi - Matteo Salvini : “Il prezzo del latte deve salire a 1 euro al litro” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini incontra i pastori sardi al Viminale: "Da 60 centesimi al minimo di un euro al litro e non mi alzo finché da quel tavolo non ci sarà questo intervento". La delegazione: "Stiamo lavorando sottocosto a 60 centesimi al litro e non ce la facciamo più. Subito il ritiro delle giacenze del Pecorino Romano".Continua a leggere

Salvini annulla incontro con Vaticano - per salvare il latte dei pastori sardi - “Scenderemo a 1 euro a litro” : Salvini disdice l’appuntamento con il Vaticano per salvaguardare il latte dei pastori sardi Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell’incontro di martedì con la Coldiretti. Da quello che trapela dall’agenda del ministro, alle … L'articolo Salvini annulla incontro con Vaticano, per ...

Prima i pastori sardi. Salvini tratterà ad oltranza sul prezzo del latte : Niente celebrazioni in Vaticano per i 90 anni dei Patti Lateranensi. Fonti del Viminale confermano che oggi Matteo Salvini sarà al tavolo con i pastori sardi, come aveva promesso nell'incontro di ...

Latte - gli emigrati sardi di Portoferraio : 'Stiamo coi pastori - lotta necessaria' - Sardiniapost.it : I Quattro Mori e l'hashtag, quello della solidarietà: '#Iostoconipastorisardi'. Così si legge su un cartello appeso su una parete del circolo 'Bruno Cucca' a Portoferraio , il Comune più popoloso sull'...

Latte - Salvini : 'Arrivare a 1 euro al litro'/ Tavolo al Viminale con pastori sardi : Protesta pastori sardi, monta la rabbia per il prezzo del Latte: oggi Tavolo al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Salvini, le ultime notizie.

Proteste dei pastori sardi - fallito il tavolo in Regione : oggi vertice al Viminale. Salvini : “Avanti ad oltranza per soluzione” : Dopo giorni di Proteste e il fallimento del “tavolo del latte” mercoledì pomeriggio a Cagliari, i pastori sardi si incontreranno oggi alle 15 al Viminale con il vicepremier Matteo Salvini e il ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio. “Sarò al ministero a oltranza per trovare una soluzione con tutte le parti interessate: pastori, imprenditori, consorzi, cooperative, industriali. Conto che si torni alla normalità ...

Il problema dei pastori sardi in rivolta non è “lo stato” : (foto: Getty Images) La roboante protesta dei pastori sardi, penalizzati dal crollo del prezzo del latte ovino, ha raggiunto un primo traguardo: attirare sulla vicenda l’attenzione dei cittadini e soprattutto della classe politica, non indifferente alla singolare congiunzione astrale che ha voluto che le rimostranze entrassero nel vivo ad appena due settimane dalle elezioni regionali del 24 febbraio. Secondo Matteo Salvini è ora che “lo ...

Protesta latte pastori sardi : bloccata statale a Nuoro - 3mila in piazza a Sassari | : Non si placano le manifestazioni dei pastori sardi, che oggi hanno bloccato la strada statale 131 causando vari chilometri di coda. A Sassari, intanto, s'è tenuta una manifestazione di sostegno agli ...

Protesta a oltranza dei pastori sardi : "Non vogliamo i sussidi di Salvini o Di Maio. Vogliamo solo lavorare" : Le schede elettorali vengono depositate nei Comuni della Sardegna, mentre il latte viene versato nelle strade. Qui, nelle colline intorno a Nuoro, dove infuria la Protesta di popolo e pastori, a nessuno interessa avere i sussidi annunciati dal Governo: la battaglia ha l'obiettivo di ottenere l'aumento del prezzo del latte. Il latte dà da vivere a tutte queste famiglie e oggi è svalutato. I camion che trasportano formaggi restano ...

Il latte dei pastori sardi e il veleno delle canzonette : E' il peccato peggiore che la politica possa commettere. I pastori, allora, gettano via il latte, protestano con le loro famiglie, la Sardegna orgogliosa scende tutta in piazza e mette lenzuola ...

pastori sardi - prosegue la protesta con lenzuola bianche alle finestre : Amministratori locali, commercianti e studenti appoggiano le manifestazioni contro il caro del latte ovino. La solidarietà da tante regioni italiani e fino in Scozia