eurogamer

: Hollow Knight ha raggiunto le 2,8 milioni di unità vendute #HollowKnight - Eurogamer_it : Hollow Knight ha raggiunto le 2,8 milioni di unità vendute #HollowKnight - RubbeDipa : RT @Multiplayerit: Hollow Knight: Silksong, annunciato il seguito dell'ottimo metroidvania con trailer e immagini -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)haun ragguardevole risultato, è stata infatti raggiunta la cifra di 2,8di, per cui lo studio indipendente Team Cherry, sviluppatore del capolavoro di metroidvania che tutti conosciamo, ha annunciato che un regalo è in arrivo per i sostenitori della campagna Kickstarter.Come riporta Gamingbolt, per quelli che sono stati sostenitori della raccolta fondi, il sequel in arrivo sarà gratuito. "Grazie all'incredibile supporto di giocatori e sostenitori di Kickstarter, quello che è iniziato come una piccola idea di gioco è diventato un gioco comprato e giocato da oltre 2,8di persone" comunica lo studio, e continua:"Come sostenitore, il tuo sostegno ha permesso che ciò accadesse, quindi riceverai la tua copia di: Silksong 100% gratis."Read more…