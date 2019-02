Hockey | due anni di squalifica per Gianluigi Rosa | l’hockeista azzurro trovato positivo

Hockey pista - Serie A1 2018/2019 : duello a distanza tra Valdagno e Forte dei Marmi nell’11°a giornata : La Serie A1 di Hockey su pista maschile 2018/2019 prosegue con l’11° turno, che vivrà il duello a distanza tra le due capoliste, ovvero Forte dei Marmi e Valdagno, con i rosso-blu impegnati sul campo della Ubroker Scandiano, mentre Massimo Tataranni e compagni se la vedranno con il Follonica, in un derby dal sapore d’alta classifica. Impegno esterno anche per i campioni in carica di Lodi, opposti alla TeamServiceCar Monza in uno ...