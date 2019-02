Hiv e Aids | nuove speranze da un vaccino italiano

wired

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Potrebbe essere la svolta che le persone con hiv stavano aspettando. IlTat, in sperimentazione da otto anni in otto centri italiani, sembra ridurre il serbatoio virale latente, cioè il dna del virus che si nasconde all’interno delle celule e si rende invisibile alla terapia antiretrovirale. È quanto emerso dello studio appena pubblicato su Frontiers in Immunology dal gruppo guidato da Barbara Ensoli, direttore del Centro nazionale per la ricerca su hiv/dell’Istituto superiore di sanità (Iss): un risultato molto promettente in prospettiva di un migliore controllo della malattia sul lungo periodo e, chissà, forse anche di eradicazione del virus.Il virus latente I farmaci antiretrovirali, sebbene siano in grado di negativizzare i pazienti (cioè far sparire il virus dal sangue), non riescono a eliminare completamente il virus dall’organismo: hiv si nasconde dentro le ...