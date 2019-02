Gruppo FCA - Rinnovato l' accordo con PSA per i veicoli commerciali

Gruppo FCA : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l'Europa? : ... sono in molti infatti a pensare che FCA possa abbandonare il mercato del Vecchio continente per concentrarsi su zone del mondo più promettenti economicamente come gli USA, la Cina, il medio oriente ...

Gruppo FCA : Manley vuole cedere Alfa Romeo - Fiat e Lancia e abbandonare l’Europa? : La strategia del CEO di FCA Manley potrebbe portare ad un progressivo abbandono del mercato europeo per prediligere zone del globo economicamente più promettenti Con la scomparsa di Sergio Marchionne e l’arrivo al vertice del Gruppo FCA di Mike Manley le sorti di Fiat-Chrysler potrebbero cambiare in maniera decisamente drastica. Il futuro del Gruppo italo-americano nel continente europeo non sembra più così chiaro, sono in molti infatti a ...

Gruppo FCA - Le monovolume diventano 35th Anniversary : Per celebrare i 35 anni di storia dei propri minivan, il Gruppo FCA presenterà al Salone di Chicago le nuove serie speciali 35th Anniversary delle Chrysler Pacifica, anche in versione Hybrid, e Dodge Grand Caravan. I nuovi modelli arriveranno nelle concessionarie statunitensi la prossima estate e contribuiranno al raggiungimento del traguardo di 15 milioni di monovolume prodotte dal costruttore: dal 1984 a oggi, i vari marchi del Gruppo hanno ...

Mercato auto - vendite giù a gennaio : immatricolazioni in calo del 7 - 55%. Il Gruppo FCA arretra del 21 - 6 per cento : Il 2019 del Mercato auto inizia con il segno meno. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture, a gennaio le immatricolazioni sono state 164.864, in calo del 7,55 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. A calare è anche il Mercato dell’usato: i 377.787 trasferimenti di proprietà sono il 3,69% in meno rispetto a un anno fa. Il volume globale delle vendite (542.651 autovetture) ha dunque interessato per il 30,38% auto nuove e per ...

Gruppo FCA - Via alle promozioni Tutto chiaro e Bonus Impresa : Il Gruppo FCA lancia l'iniziativa commerciale "Tutto chiaro", dedicata all'intera gamma Fiat, Lancia, Jeep e Alfa Romeo. Nei fine settimana del 9-10, 16-17 e 23-24 saranno organizzati dei Porte Aperte presso le concessionarie e l'offerta rimarrà valida fino al 28 febbraio.La promozione per Fiat, Lancia Jeep e Alfa Romeo. I clienti potranno ottenere fino a 6.000 euro di vantaggi per l'acquisto delle vetture nuove combinando ...

Bonus ai dipendenti del Gruppo FCA In media più di 1.250 euro in busta : Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato alle organizzazioni sindacali i valori del Bonus retributivo, che sarà erogato a febbraio a tutti i dipendenti italiani del gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto specifico di lavoro... Segui su affaritaliani.it

Manley : 'Con l'ecotassa va rivisto il piano per l'Italia'. Ceo di Fca assicura che il Gruppo è solido : DETROIT - La prima volta di Manley. In pubblico, ad un salone, a rispondere alle domande dei media sul presente e futuro di Fca. In prima fila alla presentazione del nuovo Ram 'Heavy...

Gruppo FCA - Gli investimenti per l'Italia saranno rivisti : Il piano di investimenti da 5 miliardi di euro che il Gruppo FCA aveva previsto per l'Italia sarà rivisto a seguito dell'introduzione dell'ecotassa. Ad annunciarlo, a margine della conferenza della Ram al Salone di Detroit, è stato lo stesso ad del Gruppo, Mike Manley.investimenti in forse. "Il piano deve essere necessariamente rivisto: in questo momento è in fase di revisione" ha dichiarato il successore di Sergio Marchionne, ...

Fca - probabile accordo in Usa su emissioni diesel. Per Gruppo sanzione di 650 mln dollari : NEW YORK - Fca pagherà complessivamente oltre 650 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Secondo indiscrezioni riportate dai media Usa,...

Gruppo FCA - A Las Vegas la Pacifica di Waymo - VIDEO : Sullo stand del Gruppo FCA al CES di Las Vegas, andiamo a scoprire e toccare con mano la Chrysler Pacifica Hybrid di Waymo, l'azienda di guida autonoma controllata da Google impegnata nel progetto pilota di ride-hailing senza conducente su larga scala. Livello 4 e 5. Waymo ha deciso di appoggiarsi a un unico fornitore per poter sviluppare in tempi rapidi un'infrastruttura di sensori e tecnologie ...

Fca - grazie a Jeep e Ram in Usa Gruppo chiude 2018 a +9%. GM - Ford e Toyota ai primi 3 posti : NEW YORK - Il gruppo FCA esce vincitore dalla sfida commerciale del 2018 negli Stati Uniti, chiudendo l'anno al quarto posto nel mercato con 2.235.204 immatricolazioni alle spalle di GM, Ford e...

Fca - boom Jeep nel 2018 : +71%. Immatricolazioni in Italia - 1 vettura su 4 è del Gruppo - 26% - : TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale , 1,9 mln, . Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend...

Gruppo FCA - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

