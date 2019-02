Grey’s Anatomy | le 10 puntate più romantiche di sempre

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×15 : l’episodio dei record : Grey’s Anatomy 15×15: un episodio da record Grey’s Anatomy, il telefilm che dal 2005 racconta la vita della dottoressa Meredith Grey, si appresta a raggiungere un risultato a dir poco eccezionale. Da sempre nei piani della creatrice della serie, Shonda Rhimes, con l’episodio numero 332 la serie tv entrerà, a pieno diritto, nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi. Un record ...

Svelato il volto di Kate - la quarta sorella di Derek in Grey’s Anatomy in arrivo negli episodi dedicati ad Amelia : Ha un volto la new entry Kathleen, alias Kate, la quarta sorella di Derek in Grey's Anatomy mai vista prima d'ora ma in arrivo negli episodi dedicati al personaggio di Amelia Shepherd in questa seconda parte della quindicesima stagione. Sarà Amy Acker, attualmente protagonista della serie The Gifted di Fox ma già vista in Angel, Person of Interest, CSI ed Alias, ad interpretare l'ennesimo medico della famiglia Shepherd: il personaggio di Kate ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13 : una sparatoria in arrivo : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×13: la trama Giovedì 14 febbraio, in America, andrà in onda il tredicesimo episodio del Medical-Drama Grey’s Anatomy. La ABC, come di consueto, ha rilasciato la sinossi ufficiale che anticipa gli eventi salienti dell’episodio. Molte le novità che interesseranno i medici più famosi di Seattle sia dal punto di vista lavorativo che privato. L’episodio intitolato “I walk the ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14 : nuovi successi per Meredith Grey : Anticipazioni Grey’s Anatomy 15×14: la trama Giovedì 21 febbraio, in America, andrà in onda il quattordicesimo episodio di Grey’s Anatomy 15. Come tutte le puntate del famoso medical-drama, anche il titolo dell’episodio numero 14 trarrà spunto da una canzone famosa. In questo caso si tratta del singolo “I want a new drug” pubblicato nel 1984 dal gruppo musicale statunitense Huey Lewis and The News. ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 l’11 febbraio presenta lo spin-off Station 19 - medici e pompieri di Seattle si incontrano : Prosegue la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7 l'11 febbraio, con due nuovi episodi in prima visione tv in chiaro. Il tredicesimo, in particolare, chiude la serata con l'introduzione dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, serie drammatica di ABC dedicata ai pompieri dell'omonima stazione di Seattle che nella programmazione americana ha preso il posto in palinsesto di Scandal. Dopo il primo spin-off Private Practice, una nuova ...

Nuovi volti in arrivo in Grey’s Anatomy 15 - dalle madri di Betty ed Alex alla quarta sorella di Derek : le prossime guest star : Nei mesi di febbraio e marzo saranno tanti i Nuovi volti in arrivo in Grey's Anatomy 15, per una seconda metà di stagione ricca di guest star: nei prossimi episodi del medical drama, infatti, ci saranno molti personaggi pronti a portare scompiglio per uno o più capitoli di questa quattordicesima stagione. Si parte dall'episodio 15x13 con il debutto dell'attesa guest star Jennifer Garner, l'indimenticata Baby di Dirty Dancing: dopo aver ...

In Grey’s Anatomy 15×12 Meredith sceglie tra DeLuca e Link dopo un matrimonio e una morte strazianti (video) : Grey's Anatomy 15x12 continua nel solco del registro drammatico su cui la serie sta puntando in questa seconda parte di stagione, con una svolta nel filone principale della trama in un episodio dalla struttura narrativa molto particolare, che fa fare un balzo temporale in avanti alla serie mentre la voce fuori campo di Meredith si interroga sul senso del tempo. Struggente e ricco di pathos, Grey's Anatomy 15x12 ha percorso tre mesi in un solo ...

Grey’s Anatomy 15X13 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 15X13 I Walk the Line va in onda giovedì 14 febbraio 2019 sul canale americano ABC. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 15X13: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio di Grey’s Anatomy 15X13 si intitola I Walk the Line ispirato all’omonimo brano di Johnny Cash, che tradotto in ...

Un ritorno in Grey’s Anatomy 15 per raccontare una storia di famiglia e avvicinare Meredith a DeLuca : Nei prossimi episodi di Grey's Anatomy 15 ci sarà un ritorno in scena per ampliare uno dei filoni del racconto di questa stagione: si tratta di Stefania Spampinato, l'attrice siciliana che interpreta Carina DeLuca, l'esuberante ginecologa sorella dello specializzando Andrew, arrivata al Grey Sloan Memorial Hospital un anno e mezzo fa. All'inizio di questa stagione, il suo personaggio si è allontanato per tornare in Italia, accennando ai ...

Il rinnovo di Grey’s Anatomy 16 è ufficiale (o quasi) e non è detto che sia l’ultima stagione : Sull'ufficialità di Grey's Anatomy 16 non ci sono ormai più dubbi: Karey Burke, la nuova presidente della ABC Entertainment, ha dichiarato ai giornalisti della Television Critics Association durante il consueto tour invernale che le probabilità di un rinnovo per il medical drama sono molto forti, grazie ad un contratto biennale tra gli ABC Studios e la protagonista dello spettacolo, Ellen Pompeo che è valido fino alla stagione ...

Grey’s Anatomy 14 su La7 dall’addio al marito di Jo al crossover con Station 19 : trame episodi 4 e 11 febbraio : Continua la programmazione di Grey's Anatomy 14 su La7, con due episodi in prima visione in chiaro ogni lunedì in prima serata dalle 21.10. La serie ha superato il giro di boa del finale e della première di metà stagione e si prepara al debutto del suo spin-off, Station 19, la serie di ShondaLand dedicata ai pompieri dell'omonima stazione dei vigili del fuoco di Seattle: a fare da collante trai due universi narrativi, che sono contigui, è il ...

Il cancro di Catherine in Grey’s Anatomy - così la storia vera di una sceneggiatrice è diventata fiction : Quando nella prima parte di stagione è emerso a sorpresa il cancro di Catherine in Grey's Anatomy 15 come ennesimo dramma da affrontare (di recente c'era già stato il tumore al cervello di Amelia), in molti hanno gridato all'ennesima crisi di idee originali, al rischio di raschiare il fondo del barile per far proseguire la saga dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital. Non tutti sanno, però, che la decisione creativa di far ammalare ...

Il ritorno di Thatcher in Grey’s Anatomy 15 - perché un incontro dopo 8 stagioni : “Una morte diversa per Meredith” : dopo otto stagioni di assenza, il ritorno di Thatcher in Grey's Anatomy 15 ha rappresentato l'ennesimo lutto da affrontare per la protagonista Meredith Grey: la sfortunata eroina del medical drama ha incontrato il padre con cui non ha mai avuto un vero legame d'affetto in tutta la sua vita nel giorno esatto della sua morte e gli ha detto addio in modo struggente, tenero e malinconico. Un incontro voluto dagli sceneggiatori per permettere alla ...

Grey’s Anatomy 15×11 con l’incontro di Meredith con suo padre Thatcher e l’operazione di Catherine celebra vita e morte (video) : Un episodio struggente e ricco di pathos, ma anche dinamico, ironico e romantico nella sua capacità di celebrare la vita e la morte: Grey's Anatomy 15x11 ha messo in scena l'incontro di Meredith e suo padre Thatcher e l'operazione di Catherine Avery (ora Fox), dividendo il racconto sostanzialmente in due filoni speculari. Da un lato Meredith si decide a fare visita a suo padre morente, scegliendo proprio il giorno in cui poi Thatcher si ...