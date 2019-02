Gravina di Puglia Fototrappole contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti

Gravina di Puglia - vergogna allo stadio : svastiche dipinte sui muri : 'Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori'. Questo era il tema della partita tra Fbc Gravina e Francavilla, valevole per il Girone H del campionato Serie D. Uno slogan nobile, rovinato da un grave episodio avvenuto all'...

