Golf | European Tour 2019 | Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth

Golf - European Tour 2019 : Matteo Manassero - Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi in cerca di riscatto all’ISPS Handa World Super 6 : Seconda tappa consecutiva in Australia per lo European Tour 2019 di Golf. Nel fine settimana andrà in scena presso il Lake Karrinyup Contry Club di Perth l’affascinante ISPS Handa World Super 6, torneo valido anche per l’Asian Tour e per il PGA Tour of Australasia. L’aspetto di maggior interesse riguarda la peculiare formula della competizione: un primo taglio avverrà come di consueto dopo le prime due giornate, ma una seconda ...

Golf - European Tour 2019 : David Law vince l’ISPS Handa Vic Open di Geelong - beffati all’ultima buca Brad Kennedy e Wade Ormsby : In mezzo a tantissimi australiani la spunta uno scozzese: David Law conquista la sua prima vittoria in carriera sull’European Tour a 27 anni, chiudendo l’ISPS Handa Vic Open di Geelong a -18 con uno spettacolare eagle all’ultima buca, che gli evita il playoff di spareggio e gli vale il trionfo. Per lui un colpo di vantaggio sulla coppia australiana formata da Brad Kennedy e Wade Ormsby. Quarta posizione per il sudafricano ...

Golf - European Tour 2019 : Wade Ormsby sale al comando dell’ISPS Handa Vic Open nel terzo giro : Prosegue l’egemonia australiana al comando dell’ISPS Handa Vic Open 2019, torneo valido per lo European Tour di Golf. Al termine della terza giornata, nella quale tutti i giocatori hanno girato sul par 72 del Beach Course del 13th Beach Golf Club di Geelong (Australia), Wade Ormsby si è portato in testa alla classifica con uno score complessivo di -15. Il 38enne nato ad Adelaide ha chiuso in 70 colpi, cominciando il proprio terzo ...

Golf - European Tour 2019 : Jason Scrivener e Nick Flanagan in testa all’ISPS Handa Vic Open - nessun azzurro supera il taglio : Delusione in casa Italia al termine del secondo giro dell’ISPS Handa Vic Open, torneo dello European Tour 2019 di Golf in corso presso il 13th Beach Golf Club di Geelong, in Australia. Matteo Manassero, Filippo Bergamaschi e Guido Migliozzi si presentavano all’appuntamento con ambizioni importanti, soprattutto alla luce del livello non eccezionale degli avversari. nessuno dei tre azzurri in gara è invece riuscito a superare il ...

Golf - European Tour 2019 : Nick Flanagan comanda l’ISPS Handa Vic Open dopo un giro - buoni segnali da Manassero e Migliozzi : Al termine del primo giro dell’ISPS Handa Vic Open di Geelong, in Australia, al comando c’è il padrone di casa Nick Flanagan. 34 anni, di Belmont (Nuovo Galles del Sud, parte a sud-est dell’Australia), Flanagan comanda con un notevole giro in -10 sul par 72 del Creek Course, uno dei due percorsi del 13th Beach Golf Club (l’altro è il Beach Course). Alle sue spalle si colloca un nutrito gruppo che chiude il primo giro in ...

Golf - European Tour 2019 : esordio dell’ISPS Handa Vic Open. Manassero - Migliozzi e Bergamaschi in Australia con ambizioni : Dopo l’esordio del Saudi International Open, lo European Tour 2019 si sposta nuovamente in Australia per un altro debutto. Da giovedì 7 a domenica 10 febbraio andrà in scena presso il 13th Beach Golf Club di Barwon Heads (Victoria) l’ISPS Handa Vic Open, torneo inaugurato nel 1957 ma alla prima presenza nel calendario del massimo circuito europeo. Il format dell’evento è unico nel mondo del Golf professionistico, dal momento ...

Golf - European Tour 2019 : al Saudi International la spunta Dustin Johnson. Renato Paratore 18° - bene anche gli altri italiani : In un Saudi International in cui il numero uno del mondo (Justin Rose) non supera il taglio e il numero due (Brooks Koepka) è in ombra, a prendersi le luci della ribalta diventa il numero tre, Dustin Johnson. L’americano, con un complessivo -19, trionfa con due colpi di vantaggio sul cinese Haotong Li e tre sull’inglese Tom Lewis. Per la prima volta Johnson, dopo 19 vittorie sul PGA Tour, conquista un torneo su quello europeo, ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson e Haotong Li insieme al comando del Saudi International. Gran recupero di Bertasio e Paratore : La conclusione del terzo giro del Saudi International powered by SBIA, in corso di svolgimento al Royal Greens Golf & Country Club della King Abdullah Economic City, vede due uomini al comando: si tratta di Dustin Johnson e Haotong Li. L’americano e il cinese comandano con -16, e se l’uno gira in -5, l’altro tira fuori un giro di livello surreale in -8, con ben quattro eagle e due birdie; solo un doppio bogey al par 4 ...

Golf - European Tour 2019 : Dustin Johnson in testa al Saudi International. Lorenzo Gagli (18°) resta in quota - Matteo Manassero non supera il taglio : Lo statunitense Dustin Johnson sale al comando dopo il secondo giro a King Abdullah Economic City, in Arabia Saudita, dove si sta svolgendo la prima edizione del Saudi International, torneo valido per lo European Tour 2019 di Golf. Il giocatore americano, n.3 del ranking mondiale, ha messo a segno un notevole 61 sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club totalizzando sette birdie e un eagle alla buca 4. Il Golfista nato a Columbia, in ...

Golf - European Tour 2019 : in Arabia Saudita guida Thomas Pieters. Renato Paratore 2° e Matteo Manassero 8° - grande Italia nel primo giro! : Si è chiuso il primo giro sul par 70 del Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City (Arabia Saudita), dove è in corso la prima edizione del Saudi International presented by SBIA, torneo dello European Tour 2019 di Golf. Segnali molto positivi dal contingente Italiano, presente con sei atleti per l’occasione. Il 27enne belga Thomas Pieters, già tre vittorie sul circuito europeo nonostante la giovane età, ha preso il ...

Golf - European Tour 2019 : prima volta in Arabia Saudita con Justin Rose e Brooks Koepka - sei azzurri pronti a dare battaglia : Sarà uno storico debutto quello che si appresta a vivere lo European Tour 2019 di Golf. Per la prima volta infatti il massimo circuito europeo approda in Arabia Saudiata. Da giovedì 31 dicembre a domenica 3 febbraio, presso il Royal Greens Golf&Country Club di King Abdullah Economic City, andrà in scena la prima edizione del Saudi International powered by SBIA. Per l’occasione saranno presenti diversi giocatori di livello ...

Golf - European Tour 2019 : il Dubai Desert Classic è di Bryson DeChambeau! Molto indietro Nino Bertasio : Prima vittoria in carriera sullo European Tour per lo statunitense Bryson DeChambeau. Il 25enne nato a Modesto si conferma una delle stelle in ascesa nel panorama Golfistico internazionale e conquista l’Omega Dubai Desert Classic 2019. Settimo successo da professionista per il giocatore californiano, che lo scorso anno ha collezionato ben quattro vittorie sul PGA Tour e che attualmente occupa la quinta posizione nel ranking ...