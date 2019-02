Giulia De Lellis | spuntano i fuori onda del serale di Uomini e Donne | il video

Irama ed il messaggio per Giulia De Lellis per San Valentino : la reazione dell’influencer… : Irama da brivido su Giulia De Lellis per San Valentino: il pensiero del cantante e la reazione dell’influencer. Fan in tilt, oltre 300 mila like Nei giorni scorsi, qualcuno aveva addirittura parlato di crisi... L'articolo Irama ed il messaggio per Giulia De Lellis per San Valentino: la reazione dell’influencer… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e Donne: gli ospiti della puntata del 15 febbraio Sono giornate intense per Giulia De Lellis. L'ex di Andrea Damante, dopo la settimana trascorsa a Sanremo, è tornata a Roma per proseguire le registrazioni del Serale di Uomini e Donne. Il 15 febbraio andrà in onda infatti la prima delle puntate previste per il prime time del venerdì di Canale5. L'influencer aiuterà Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi ...

Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e della scelta a Uomini e Donne In questi giorni Giulia De Lellis è impegnata con le scelte di Uomini e Donne. L'influencer, reduce dalla settimana sanremese dove ha sostenuto il suo attuale compagno, Irama, è tornata al lavoro a Roma per supportare i nuovi tronisti. Il 15 febbraio andrà in onda infatti la prima delle serate dedicate appunto a Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e ...

Per Giulia De Lellis è tempo di ritornare di nuovo a Uomini e donne, la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi che le ha dato popolarità e che le ha permesso di incontrare colui che per svariati anni è stato il suo fidanzato: Andrea Damante. In questi giorni Giulia è impegnata con le riprese delle scelte dei tronisti di Uomini e donne e rispondendo alle domande dei fan che sono arrivate su Instagram non ha potuto non tornare ...

Giulia De Lellis in confidenza. La nota influencer si è lasciata andare con i fan di Instagram nelle ultime ore, rispondendo a

Uomini e donne, anticipazioni Trono Classico: Giulia De Lellis parla della scelta di Teresa Langella, oggi è il gran giorno?

Baci hot, abbracci sensuali davanti allo specchio e un brano di sottofondo inequivocabile (la di lui canzone "Vuoi sposarmi?") e in un amen si dissipano le voci di crisi: Giulia De Lellis e Irama dopo Sanremo 2019 sono più innamorati che mai, come ci tiene a sottolineare implicitamente lei attraverso le stories di Instagram sapientemente pubblicate appena finito il festival più seguito d'Italia. Era bastato non vederla in ...

Irama e Giulia De Lellis a Sanremo 2019: la scelta del cantante Irama ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2019. Tutto merito della canzone La ragazza con il cuore di latta, che è sicuramente una delle più belle di questa edizione. Grazie alla vittoria ad Amici Filippo Maria Fanti è riuscito a ritagliarsi

