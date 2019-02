Giornata Mondiale del bambino contro il cancro infantile | le iniziative AGBE

Il Comune della Spezia aderisce alla Giornata Mondiale contro il cancro infantile : ... perché " grazie ai progressi compiuti dalla scienza " le probabilità di guarigione crescono sempre più. Giovedì 14 febbraio 2019 alle 14:09:07

Giornata Mondiale della Radio - storia e curiosità - : Per l'occasione in tutto il mondo sono in programma un grande numero di iniziative per promuovere il dialogo, la tolleranza e la pace tra i cittadini. La ricorrenza è stata istituita dall'Unesco nel 2012

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Sam Lowes e Gabriel Rodrigo i migliori di Moto2 e Moto3 dell’ultima Giornata di prove : E’ andata in archivio la seconda ed ultima giornata di Test a Jerez de la Frontera (Spagna) riservata ad alcuni team dei Mondiali Moto2 e Moto3 2019. Nella media cilindrata il britannico Sam Lowes ha ottenuto il miglior tempo di 1’41″578, inanellando 82 giri. Grande continuità quella messa in mostra dal centauro del Team Gresini che ha fatto vedere grande confidenza con la propria Kalex. Alle sue spalle il leader delle prove di ...

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Luca Marini e Gabriel Rodrigo in vetta in Moto2 e in Moto3 nella prima Giornata : E’ andata in scena ieri la prima giornata dei Test riservati alle categorie Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sull’asfalto andaluso Luca Marini ha fatto vedere di essere in palla in sella alla moto dello Sky Racing Team VR46 ottenendo il miglior riscontro di giornata nella media cilindrata con il crono di 1’41″827 (nuovo record non ufficiale della pista). Inanellando 36 giri a bordo della Kalex ...

Giornata Mondiale delle donne nella scienza : i conti non tornano : 11 febbraio: oggi è la Giornata mondiale delle donne nella scienza, proclamata dalle Nazioni unite e patrocinata dall’Unesco per ricordare che la partecipazione delle donne nella scienza dovrebbe essere rafforzata e incoraggiata e che devono essere garantite pari opportunità nella carriera scientifica. Un tema ricorrente, quello sul pregiudizio contro le abilità scientifiche delle donne, tanto che l’Onu si è sentita in dovere di ...

XXVII Giornata Mondiale del Malato : la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà : La Giornata Mondiale del Malato è l’occasione per far conoscere ai cittadini le tante eccellenze della solidarietà che percorrono ogni giorno il nostro territorio: la Campania si dimostra ancora una volta terra di solidarietà. Ieri all’Auditorium del Consiglio Regionale è stata celebrata la XXVII Giornata Mondiale del Malato con la premiazione di quanti si sono distinti per l’impegno e la professionalità profuse nella realizzazione di progetti a ...

Giornata Mondiale dell’Epilessia : anche l’Istituto Serafico di Assisi si llumina di viola : In concomitanza con la Giornata Mondiale del Malato, si celebra oggi anche la Giornata Mondiale dell’Epilessia, che ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione attraverso una corretta informazione e abbattere così lo stigma sociale che ancora oggi penalizza e discrimina chi soffre di questa patologia. Su proposta del Dott. Domenico Frondizi, Responsabile del Servizio di Neurofisiopatologia dell’Azienda Ospedaliera di Terni e Consigliere ...

Giornata Mondiale del Malato - il messaggio dell'associazione Respirando : Cristicchi canta: Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo Anche se sarà pesante come sollevare il mondo E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte E ti basta solo un passo per andare ...

Giornata Mondiale dell'epilessia i risultati di un'indagine della Lice : ... malattia che solo in Italia colpisce oltre 500 mila persone, con circa 36 mila nuovi casi l'anno, e che nel mondo fa registrare circa 65 milioni di casi. L'iniziativa, organizzata da Lice, ha come ...

Al Carducci di Comiso la "Quarta Giornata Mondiale della lingua greca" : L'Istituto Carducci di Comiso organizza una serie di appuntamenti nell'ambito della "Quarta giornata mondiale della lingua greca"

Perugia - Giornata Mondiale contro il bullismo : Perugia Azioni positive come unico antidoto alla violenza e alla cattiveria. Dentro questa frase c'è il rimedio al bullismo. E' questo il messaggio che da tre anni porta nelle scuole l'associazione "...

'Giornata Mondiale della lingua greca' : a Napoli l'8 e il 9 febbraio : Esibizioni, spettacoli e performance di lingua greca. Sarà celebrata così, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli la ' Giornata mondiale della lingua greca ' . La celebrazione avverrà nei giorni 8 e ...

Taranto Giornata Mondiale della lingua greca : il programma completo : ...l Giornata mondiale della lingua greca mira a valorizzare i legami che ci uniscono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di un'eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo ...