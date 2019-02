Gioco online | fatturato in costante aumento in Italia

Decreto Dignità : il divieto di pubblicità avrà effetti sul futuro del Gioco online? : Decreto Dignità: il divieto di pubblicità avrà effetti sul futuro del gioco online? Il 2018 è stato un anno di profondi cambiamenti per il mondo del gioco online. Se, da un lato, i dati hanno confermato il trend in costante crescita del settore, dall’altro il divieto di pubblicità imposto dal Decreto Dignità potrebbe aver posto le basi per una prima battuta di arresto alla sua espansione. Le opinioni sul possibile impatto che tale divieto ...

PlayStation4 - il Gioco online è a pagamento. Ma Sony lo nasconde : multata da Antitrust : Comprare la console non basta. Acquistare i singoli giochi neanche. Per giocare online a videogame come Fortnite e tanti altri bisogna anche abbonarsi a un servizio a pagamento, se la console è la ...

Il nuovo Gioco delle coppie online : Esportata in tutto il mondo. Per lo sport su IL il campione, il principe del Polo, in un'intervista a tutto tondo: Nacho Figueras , compagno di squadra di Harry d'Inghilterra, usa la sua passione per ...

Dalle pensioni al Gioco online : ecco le modifiche alla manovra : Per centrare i nuovi saldi concordati con Bruxelles, che portano il deficit dal 2,4% al 2% circa, realizzando risparmi per 10,25 miliardi nel prossimo anno, il governo è pronto a introdurre alcune ...

Gioco d'azzardo - possibile proroga al 30 giugno per le sponsorizzazioni. Un assist all'online? : A livello economico, il mondo dello sport vuole proporre di impiegare una parte degli introiti per l'istituzione di un fondo per la lotta al Gioco d'azzardo patologico. Tutte opzioni che potrebbero ...

Pagan Online : disponibile il primo video gameplay del Gioco : In rete è stato pubblicato da parte di Wargaming il primo video gameplay di Pagan Online, l'RPG d'azione isometrico presentato per la prima volta a novembre.Come riporta VG247, si tratta di un titolo che tratta temi mitologici pre-cristiani, e la sua uscita è prevista per il prossimo anno. La presentazione iniziale del progetto è stata piuttosto breve, per cui questo primo filmato di gioco calza a pennello, permettendo agli appassionati del ...

Arrivano le microtransazioni in Red Dead Online : Rockstar vende l'oro di Gioco per denaro reale : L'economia di Red Dead Online si fonda su due valute e come dovete sapere una delle due sono i soldi reali. Al momento del lancio, sottolinea Kotaku, era possibile ottenere oro, la valuta di gioco, solamente giocando. Ora invece possiamo acquistare oro anche con il denaro reale, con delle vere e proprie microtransazioni.E' dunque possibile acquistare diversi pacchetti a seconda delle nostre esigenze. A partire da 9,99 euro potremo avere 25 ...

Red Dead Online : servono oltre 4 mila ore di Gioco per sbloccare tutti gli oggetti : Red Dead Online, il comparto multigiocatore del pluripremiato Red Dead Redemption 2, si è attirato fin dal lancio moltissime critiche per la sua economia, che costringe i giocatori a un grind feroce per acquistare anche il più semplice degli oggetti.Rockstar ha ascoltato il feedback dei giocatori ed è prontamente intervenuta sui prezzi dell'equipaggiamento, anche se come riporta Forbes queste misure non sembrano aver risolto la situazione. Un ...

La Cina ha ora un "comitato etico per il Gioco online" : Come segnalato da Polygon, il South China Morning Post riporta che la Cina ora ha un "Comitato etico per il gioco online", come parte del faticoso processo del governo per le approvazioni della censura nei giochi. China Central Television, l'emittente dello stato, ha detto che questo comitato etico per i giochi è stato formato per affrontare le preoccupazioni nazionali sulla dipendenza da Internet, "contenuti inadatti" e miopia infantile ...