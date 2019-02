Gilet arancioni in piazza a Roma | chi sono e che cosa chiedono al governo

Declaratoria dello stato di calamità per le gelate del 2018 - Gilet arancioni : “Resistenze in Senato - pronti a invadere Roma” : “Sappiamo che ci sono delle forti resistenze, nonostante le pressioni positive del Mipaaft, sull’approvazione della Declaratoria dello stato di calamità naturale per le gelate del 2018 che hanno distrutto l’economia agricola e olivicola pugliese, siamo pronti ad invadere la Capitale e a marciare con i trattori e non ce ne andremo fino a quando non otterremo quanto ci spetta: non siamo agricoltori e uomini di serie B”: così il portavoce dei gilet ...

Il Movimento 5 Stelle chiede scusa ai Gilet arancioni : "Ci abbiamo provato - scusate se non siamo riusciti" : Il Movimento 5 Stelle chiede perdono ai gilet arancioni. "Ci abbiamo provato in tutti i modi ad introdurre la deroga per le gelate, ma è stata stralciata dalla legge di bilancio. Chiediamo scusa per non esserci riusciti". Giuseppe L'Abbate e Gianpaolo Cassese, parlamentari del Movimento 5 Stelle, rispondono così alle proteste di agricoltori e olivicoltori pugliesi, che in migliaia sono scesi in piazza Prefettura a Bari per chiedere ...