Gigante donne | Marsaglia cade Male Gut LIVE La seconda manche

Gigante donne : Guida Rebensburg - Goggia 6ª. LIVE La seconda manche : partita la seconda manche di slalom Gigante, posticipata alle 18 per un blocco della seggiovia che porta le atlete in quota dovuto al forte vento. Subito una cattiva notizia per le azzurre: Francesca ...

Sci - Mondiali di Are ora il Gigante donne. Brignone e Goggia all'attacco : Ci provano le gigantiste. Dopo l'oro di Dominik Paris e l'argento di Sofia Goggia in superG, dopo l'insperato bronzo della giovane Italia del Team Event, ai Mondiali di Are tocca a Federica Brignone, ...

Mondiali di Sci alpino 2019 - donne : argento per Sofia Goggia nel Super Gigante : Mondiali di Sci alpino 2019, donne: argento per Sofia Goggia nel Super Gigante Non poteva sperare in un esordio migliore di questo Sofia Goggia ai Mondiali di Sci alpino di Are (Svezia). La sciatrice 26enne bergamasca, infatti, è riuscita a piazzarsi seconda nella prima gara ufficiale , conquistando la medaglia d’argento nella specialità Super Gigante. L’azzurra è stata beffata per due centesimi di secondo ...

Sci - Rebensburg in testa dopo la 1ª manche del Gigante donne : La tedesca ha chiuso in 1'02'18 e precede di appena 8 centesimi una coppia formata dall'austriaca Stephanie Brunner e dalla statunitense Mikaela Shiffrin, leader di coppa del mondo. La seconda manche,...