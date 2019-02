Giappone | Pil ottobre-gennaio +0 | 3%

Pil Giappone in ripresa : su anno +1 - 4% : Il dato evidenzia una ripresa delle spese per consumi e gli investimenti aziendali per la terza economia mondiale, dopo la fase di contrazione rivista al ribasso del 2,6% nel trimestre compreso tra ...

Pil Giappone in ripresa : su anno +1 - 4% : 3.16 L'economia Giapponese è cresciuta dello 0,3% nel periodo da ottobre a gennaio, rispetto alle previsioni di un +0,4%. Su base annualizzata la crescita è pari all'1,4%, in questo caso in linea con le stime degli analisti. Il dato evidenzia una ripresa delle spese per consumi e gli investimenti aziendali per la terza economia mondiale, dopo la fase di contrazione rivista al ribasso del 2,6% nel trimestre compreso tra luglio e settembre.

Giappone : economia in frenata - governo taglia stime Pil e inflazione : Disastri naturali e l'indebolimento dell'export mettono il freno all'economia Giapponese. Lo comunica il governo di Tokyo, che ha rivisto al ribasso le stime di crescita e di inflazione per questo e il prossimo anno fiscale. Nel dettaglio, per l'anno fiscale 2018, che ...

Giappone - rivisto Pil terzo trimestre - peggiore contrazione da quattro anni : L'economia del Giappone ha registrato nel terzo trimestre la peggiore contrazione da oltre quattro anni, nuovo segnale di indebolimento dell'economia mondiale dopo il rallentamento della crescita evidenziato da recenti dati macroeconomici in Cina e Australia.

Economia Giapponese in rallentamento : PIL ai minimi da 4 anni : Forte frenata dell'Economia giapponese nel terzo trimestre del 2018 , su livelli che non si vedevano da quattro anni. La terza Economia mondiale ha risentito di una serie di catastrofi naturali ma anche dei rischi globali, in particolare delle tensioni commerciali che stanno rallentando la crescita globale. Secondo l'Istituto ...

