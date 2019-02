Francesco Totti | Ilary Blasi e la tenera foto di famiglia | «Con voi è sempre San

Roma - Francesco Totti torna in campo! Ma solo su Pes... : Roma - Francesco Totti torna in campo per trascinare ancora una volta la sua Roma alla vittoria, un sogno che ancora in tanti vorrebbero si avverasse e che tra poco sarà realtà, almeno in quella ...

FLAVIA VENTO : 'IO VITTIMA DI BULLISMO'/ 'Ho conosciuto Weinstein. Su Francesco Totti...' - Vieni da me - : FLAVIA VENTO ospite a Vieni da me: la showgirl ha parlato del bullismo di cui è stata VITTIMA da giovane. Su Weinstein e Totti...

Pes 2019 - tra le leggende in arrivo anche Francesco Totti - : E ancora il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung , una vera e propria leggenda del calcio coreano, essendo il calciatore asiatico che ha ottenuto più successi nel mondo , tornerà nel roster di ...

Francesco Totti - Hidetoshi Nakata - Park Ji-Sung e altre leggende sono in arrivo in PES 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che nuove ed esclusive leggende verranno presto incluse nelle versioni console e mobile di PES 2019.Il 14 febbraio partirà, infatti, una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi Nakata e il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung al roster di leggende di PES. Una collezione di leggende ...

Nuove Leggende per PES 2019 - anche Francesco Totti nell’aggiornamento myClub di febbraio : Gli appassionati di calcio virtuale e in particolare di PES 2019 si tengano pronti! Konami ha annunciato diverse novità per la sua apprezzata simulazione sportiva, rivale diretta di FIFA 19 a marchio EA Sports. Nelle ultime ore, il colosso giapponese ha infatti svelato che il 14 febbraio partirà una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi ...

The illusionist! Francesco Totti e Ilary Blasi allo spettacolo : Nella serata di ieri, è andato in scena al Palalottomatica lo spettacolo di magia "The Illusionists". Tra gli ospiti presenti, anche Francesco Totti accompagnato dalla moglie Ilary Blasi e i figli. Ci sono magie quotidiane, come un sorriso, un bacio, una carezza, che hanno il potere di accendere il cuore e poi ci sono eventi straordinari capaci di incantare nel vero senso della parola. E’ successo al Palalottomatica, dove il sottile confine tra ...

Batistuta compie 50 anni - Francesco Totti : 'Tanti auguri re leone' : Gabriel Omar Batistuta, nove anni alla Fiorentina e Campione d'Italia con la Roma, compie oggi 50 anni e tra gli auguri ci sono stati quuelli di Francesco Totti su Twitter <blockquote class='twitter-...

Francesco Totti carica la Roma - con il motto della Juventus : “fino alla fine” : Francesco Totti ha voluto mostrare la propria vicinanza alla Roma dopo il pareggio 3-3 contro l’Atalanta, una gara ricca di alti e bassi “Sempre con voi…fino alla fine! Forza ragazzi“. Francesco Totti, su Instagram, carica la Roma dopo il deludente pareggio per 3-3 di ieri a Bergamo, dove i giallorossi si sono fatti rimontare tre reti, e in vista della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. ...

Da Corinaldo a Trigoria - dopo il coma Michele Fiscaletti incontra Francesco Totti : Un sogno che si realizza: incontrare il "Re di Roma", o meglio "il mio capitano". Così infatti Michele Fiscaletti ama chiamare il suo idolo Francesco Totti nelle numerose foto che gli dedica nel suo profilo Instagram. Una promessa mantenuta dal campione romano al suo giovane fan coinvolto nella tragedia di Corinaldo. Una storia per fortuna a lieto fine per il giovane tifoso per Michele Fiscaletti, promessa dell'Ostrense, squadra della provincia ...

Corinaldo - Michele Fiscaletti si sveglia dal coma e incontra Francesco Totti : Finisce il mondiale Italia campione del Mondo. 'Papà ma ora dove gioca Totti?'. 'Alla Roma'. Da quel giorno nascerà l'amore per la Roma e per quel giocatore' . 'Con il passare del tempo diventa l'...

Ostra : Michele Fiscaletti ha realizzato il suo sogno - a Trigoria insieme a Francesco Totti : E' impegnato nello studio, nelle amicizie e soprattutto nello sport. Gioca a calcio ed è un grande tifoso della Roma ma soprattutto di Totti. E così, mantenendo la promessa, l'ex capitano giallorosso ...

Dall’esordio di Totti alle lacrime per Boskov - Mihajlovic racconta : “ho suggerito io al mister di metter dentro Francesco” : L’allenatore serbo ha poi parlato del suo futuro, sottolineando di voler provare un’esperienza all’estero “Ho rifiutato diverse proposte in Italia perché voglio andare all’estero, sono qui dal 1992 e voglio provare a fare un’esperienza all’estero“. Sono le parole di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore serbo ospite di ‘Rabona’, il programma di Andrea Vianello in onda ieri sera su ...

Francesco Totti - l’attore James McAvoy “pronto” a interpretarlo in un biopic : Occhi cerulei, capelli biondo cenere e un fisico atletico. Hanno davvero molto in comune fisicamente James McAvoy e Francesco Totti. Il versatile attore scozzese (L’ultimo re di Scozia, Espiazione, Split, X-Men) ha risposto senza esitazioni alla domanda sulla possibilità di interpretare in un biopic l’indimenticabile numero 10 della Roma. Il campione romano, ora dirigente della società, si è ritirato dal campo nel maggio ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - relax in famiglia alle Maldive : Prosegue la vacanza di Francesco Totti e Ilary Blasi alle Maldive. L'ex capitano, ed ora dirigente della Roma, insieme alla moglie, conduttrice Mediaset, si stanno godendo un periodo di relax con...