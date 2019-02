FOTO Kimi Raikkonen | primi giri a Fiorano con la Alfa Romeo Racing

F1 – Minttu Raikkonen ha intenzioni serie : guantoni in mano per Kimi - il finlandese pronto a parare i colpi della moglie [FOTO] : Kimi Raikkonen ‘preso a pugni’ dalla moglie Minttu: allenamento di boxe per la dolce metà del pilota dell’Alfa Sauber La famiglia Raikkonen è una tra le più amate e seguite sui social del mondo degli sport motoristici. La bella moglie del pilota finlandese ama aggiornare tutti i follower con foto e video della sua quotidianità, che coinvolgono anche il marito ed i dolci figli. Giornata di sport, divertimento e relax per ...

F1 – Cosa succede in casa Raikkonen? Strani spostamenti : Kimi aggrappato come… una scimmia [FOTO] : Strani spostamenti in casa Raikkonen: Kimi aggrappato ad un palo sopra la cucina. “La sicurezza prima di tutto”, scherza la moglie Minttu La casa di Kimi Raikkonen è sempre più protagonista sui social. Il pilota finlandese e la moglie Minttu amano aggiornare tutti i loro fan pubblicando post e storie Instagram tra divertimento con la famiglia, sport, viaggi e scene esilaranti. Oggi, la moglie dell’ex pilota Ferrari ha ...

F1 – Il bizzarro arrivo di Babbo Natale a casa Raikkonen : i figli di Kimi fremono [FOTO E VIDEO] : Kimi Raikkonen e l’insolito arrivo di Babbo Natale a casa sua: i figli del pilota finlandese attendono alla finestra i propri doni Kimi Raikkonen e la sua famiglia dai social augurano buone feste a tutti e rendono partecipi i follower dell’arrivo di Babbo Natale nella loro splendida casa. I piccoli figli del pilota finlandese attendono alla finestra la consegna dei regali che però è ‘gestita’ in una maniera davvero ...

F1 – Il rispetto sopra ogni cosa - Kimi Raikkonen omaggia Vettel : ‘l’addio’ al tedesco è da applausi [FOTO] : Kimi Raikkonen in Italia per un’ultima visita in casa Ferrari: l’omaggio a Sebastian Vettel è da applausi Ancora qualche piccolo momento in casa Ferrari per Kimi Raikkonen prima di immergersi del tutto nella sua nuova avventura con l’Alfa Sauber Romeo. Il pilota finlandese ha già trascorso la cena natalizia con la sua nuova squadra, ma è volato oggi in Italia per un ultima visita a Maranello, dove ha incontrato anche il ...