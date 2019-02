Formula 1 | l' Alfa Romeo Racing gira a Fiorano senza la nuova livrea FOTO

Formula 1 - nasce Alfa Romeo Racing. Nuovo nome e logo per Sauber : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

Formula 1 - La Sauber cambia nome in Alfa Romeo Racing : Addio alla Sauber: da oggi il team di Hinwil cambia nome in Alfa Romeo Racing. L'annuncio ufficiale è arrivato pochi minuti fa e conferma che il progetto iniziato dal compianto Sergio Marchionne di riportare lAlfa ufficialmente in Formula 1 sta andando avanti.Nel 2019, l'Alfa Romeo Racing correrà con in bella vista il simbolo del quadrifoglio, quello che identifica le vetture più performanti della casa del Biscione. "L'Alfa Romeo e Sauber ...