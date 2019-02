Fattura elettronica 2019 | bolletta luce o gas | cosa cambia dal 2019

Esonero Fattura elettronica 2019 : privati e aziende - cosa cambia : Esonero fattura elettronica 2019: privati e aziende, cosa cambia Come cambia l’ Esonero della fattura elettronica nel 2019 Novità importanti nel 2019 per privati e aziende che emettono fatture. Infatti, dal 1° gennaio del prossimo anno, entrerà in vigore l’obbligo di fattura elettronica a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia sono previsti dei casi di Esonero, ...

Scadenze fiscali febbraio 2019 : Iva - spesometro e Fattura elettronica : Scadenze fiscali febbraio 2019: Iva, spesometro e fattura elettronica Calendario Scadenze fiscali a febbraio 2019 Tra adempimenti Iva, spesometro, Lipe e fattura elettronica, anche febbraio 2019 risulta un mese ricco di Scadenze fiscali. Le date più ricche e importanti sono 3: in primis il 18 e il 28 febbraio, ma anche il 25 febbraio con gli elenchi Intrastat risulta una data da segnare sul calendario fiscale. Cominciamo dunque a elencare ...

Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie - ecco perché : Fattura elettronica 2019 vietata per spese sanitarie, ecco perché spesee sanitarie, niente Fattura elettronica L’obbligo di Fatturazione elettronica è entrato in vigore giusto un mese fa: normale che siano ancora molti i quesiti a cui è necessario rispondere. Dunque, in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuove precisazioni riguardanti l’e-Fattura. Importanti, in particolare, quelle relative alle spese ...

Fattura elettronica 2019 : obbligo B2B e B2C differenza e come si fa : Fattura elettronica 2019: obbligo B2B e B2C differenza e come si fa obbligo e differenza tipologie Fattura elettronica Il 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo della Fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B (Business To Business) e B2C (Business To Consumer). come si può intuire, il primo campo si riferisce alle relazioni tra professionisti e imprese con partita Iva. Il secondo, invece, riguarda le relazioni ...

Fattura elettronica 2019 : detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente : Fattura elettronica 2019: detrazioni fiscali Iva nulle senza acquirente detrazioni fiscali e acquirente Fattura elettronica Dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di Fattura elettronica 2019 per i titolari di partita Iva, fatta eccezione per i lavoratori che operano nei regimi agevolati (forfettari e minimi). Tuttavia c’è grande timore da parte delle partite Iva e dei commercialisti, soprattutto per le tempistiche e i tecnicismi che riguardano la ...

Iva e Fattura elettronica - una scadenza ogni 6 giorni : ... Cndcec, ha scritto al direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria: obiettivo del presidente Massimo Miani allungare fino al 16 marzo la moratoria sulle ...

Fattura elettronica 2019 : controlli Finanza in corso - i documenti a rischio : Fattura elettronica 2019: controlli Finanza in corso, i documenti a rischio controlli Fattura elettronica 2019 dalla Finanza Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore la Guardia di Finanza avrà un ruolo primario nei controlli sulle fatture elettroniche, avendo a disposizione le banche dati dell’Agenzia delle Entrate. Incrociando i dati ricavati dalle fatture digitali e utilizzando lo scambio dei dati internazionali, la Guardia di Finanza ...

Fattura elettronica a pagamento dai benzinai - quanto chiedono per farla : Fattura elettronica a pagamento dai benzinai, quanto chiedono per farla Fattura elettronica dal benzinaio La Fattura elettronica è a pagamento? La richiesta è illegittima e bisognerebbe segnalare la cosa alla Guardia di Finanza. quanto appena detto si riferisce a degli episodi avvenuti in alcune stazioni di benzina, dove alla richiesta della Fattura elettronica, il benzinaio aggiunge una commissione variabile tra 1 euro e 1,50 euro ...

Fattura elettronica 2019 : codice destinatario - quando e a chi si comunica : Fattura elettronica 2019: codice destinatario, quando e a chi si comunica codice destinatario Fattura elettronica, come si genera La Fattura elettronica entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, ma sono ancora diversi i dubbi in attesa di risposta da parte degli operatori Iva tenuti all’adempimento. Tra le questioni sollevate spesso spicca quella relativa al codice destinatario. Cos’è, quando si utilizza e a chi si comunica? Cerchiamo ...

Delega Fattura elettronica 2019 : costo e chi può averla : Delega fattura elettronica 2019: costo e chi può averla fattura elettronica 2019: come funziona la Delega In vista del primo gennaio 2019, quando entrerà in vigore la fatturazione elettronica, emergono delle novità per chi sarà soggetto all’ obbligo di e-fattura. A comunicarle proprio l’ Agenzia delle Entrate in questi giorni: le novità riguardano innanzitutto il modulo per il conferimento o la revoca delle deleghe per l’ uso ...

Fattura elettronica - il 18 gennaio scadono le prime liquidazioni Iva : Il 18 febbraio scadono i termini per liquidare l'imposta relativa alle operazioni del mese di gennaio. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Fattura elettronica - via alle prime liquidazioni Iva : scadenza il 18 febbraio : Fattura elettronica (Getty Images) Il 18 febbraio 2019 scadono i termini per emettere la Fattura elettronica riferita alle prestazioni effettuate a gennaio. Le fatture dovranno essere inviate al Sistema di interscambio (Sdi), che per la prima volta verrà testato in modo completo per quanto riguarda la gestione dei dati acquisiti tramite le nuove modalità di Fatturazione introdotte dal decreto legge fiscale 119 del 2018. La data del 18 febbraio ...

Fattura elettronica : commercialisti chiedono proroga moratoria sanzioni al 16 marzo : I commercialisti italiani sono preoccupati. E l'oggetto della loro preoccupazione sono le sanzioni per la trasmissione tardiva delle fatture elettroniche. Per tale motivo il Consiglio Nazionale del Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, con un Comunicato Stampa ufficiale indirizzato al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria e al Direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore, ha chiesto che il termine ultimo per la ...

Fattura elettronica 2019 in ritardo : costo sanzioni e chi deve pagare : Fattura elettronica 2019 in ritardo: costo sanzioni e chi deve pagare ritardo Fattura elettronica e sanzioni La Fattura elettronica è protagonista assoluta di questo inizio 2019 per i titolari di partita Iva che non operano in regime agevolato (dei minimi o forfettario) per i quali non sussiste l’obbligo. Tra le fine del 2018 e l’inizio di quest’anno sono diverse le guide online per cercare di dissipare tutti i dubbi attorno alla Fatturazione ...