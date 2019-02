Fare sesso penalizza o no la prestazione sportiva? Finalmente uno studio

LoveSync - il pulsante per chiedere al partner di Fare sesso : Per avere una sana vita sessuale di coppia serve davvero un bottone per il sesso? Secondo una startup statunitense la risposta è sì e, proprio per questo, ha lanciato una raccolta fondi su Kickstarter per finanziare LoveSync, un pulsante per uomini e donne eccitati che non riescono a fare la prima mossa con il partner. Qui non si tratta di avere una relazione extraconiugale o del sesso a pagamento, LoveSync è essenzialmente un sistema composto ...

Tozzi : sarei onorato da chiamata ma assessore non lo Farei : Roma – “Io il mio curriculum alla sindaca Raggi non l’ho dato e l’assessore all’Ambiente di Roma non lo farei. Una chiamata sarebbe un onore, ma in questo momento la situazione di Roma e’ molto difficile, un ginepraio che richiederebbe una dedizione totale, e io penso di essere ancora utile in quello che gia’ faccio”. Cosi’ il geologo e saggista, Mario Tozzi, intervenendo a Radio Radio, ha ...

La rivelazione di Signorini : "Maria De Filippi è una pippa a Fare sesso" : Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono sicuramente una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Sono sposati da ormai 29 anni e il loro rapporto sembra non avere problemi. Certo, i piccoli litigi ci sono sempre, ma i due sono più uniti che mai. Anche se - come più volte ...

Fa violentare la figlia 15enne dal fidanzato : «Voleva Fare sesso con una versione più giovane di me» : «Voglio farlo con una versione più giovane di te»: è bastato questo a Therese Butler per far stuprare la figlia 15enne da quello che era diventato il suo fidanzato. La donna, molto attiva sui social per la sua attività di pasticcera, è finita sui tabloid per la sua “doppia vita”. Therese, 48enne di Brisbane, in Australia, aveva conosciuto un uomo noto come “Thommo” su internet nel 2005 e quando lui glielo ha chiesto ha ...

“Continua a Fare sesso con me o smetto di curarti il cancro”. Oncologa radiata dopo la minaccia al suo paziente : Un ricatto sessuale in piena regola, aggravato dalla condizione del ricattato e – soprattutto – da quella del ricattatore. Un’Oncologa ha minacciato il suo paziente di curarlo solo a condizione che facesse sesso con lei. I fatti, raccontati ieri da Metro Uk, sono accaduti in Canada. La dottoressa, una 37enne di Toronto, ha diagnosticato il tumore a un uomo e successivamente lo ha contattato sui social scrivendogli una serie di ...

Entra in un’agenzia funebre per rubare e non trova nulla : finisce col Fare sesso con un cadavere : Kasim Khuram, 23enen di Birmingham, in Regno Unito, è stato condannato a sei anni di carcere. Lo scorso novembre si è reso protagonista di un atto assolutamente deplorevole nella sede di una società di pompe funebri. "È stato il degrado totale dei morti” ha detto il giudice che emesso la condanna.Continua a leggere

Fabrizio Corona choc : «Mi portavano ragazze per Fare sesso. Così ho conosciuto Silvia Provvedi» : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, le ultime dichiarazioni choc. Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Dalle pagine del suo libro Non mi avete fatto niente, Fabrizio Corona ha raccontato, tra le...

Fabrizio Corona : “La mia migliore amica mi portava in comunità ragazze per Fare sesso. Così ho conosciuto Le Donatella” : La storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi è finita da un pezzo ma solo ora escono alcuni particolari sul loro primo incontro, fino a oggi rimasti segreti. A svelarli è lo stesso Corona nel suo libro “Non mi avete fatto niente”: “Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica“, si legge. “Lei mi porta una ...

Fare sesso aumenta la memoria dopo i 50 anni : Fare sesso dopo i 50 anni aumenta la memoria, soprattutto nelle donne. Lo dimostrano numerose ricerche scientifiche che hanno messo in luce gli effetti dell’amore sul nostro cervello. In particolare uno studio apparso qualche tempo fa sulla celebre rivista Archives of Sexual Behavior ha svelato come le donne che fanno sesso di frequente ricordano meglio le cose e presentano una memoria scattante. Gli ormoni che vengono liberati nel corso ...

Mansi Dixit - modella uccisa dal fotografo : stangolata perché non voleva Fare sesso con lui : Una giovane modella, Mansi Dixit, 20 anni appena compiuti, è stata uccisa da un fotografo per aver respinto le sue avances. Il professionista, Syed Muzammil, 19 anni, l’ha colpita alla testa con uno sgabello di legno quando lei si è rifiutata di fare sesso con lui. Il fatto è avvenuto due giorni fa durante un set fotografico a Oshiwara, un quartiere a nord di Mumbai, India. Mansi, dopo essere stata picchiata con violenza, è caduta a terra ...

