F1 – Presentazione McLaren | Norris pronto al debutto | “ho lavorato duramente durante

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Landoalin F1: le parole del giovane pilota a margine delladella nuova livrea dellaE’ stata presentata oggi, nel giorno di San Valentino, la nuova MCL34 con la quale Sainz egareggeranno nel Mondiale 2019 di F1. Una forte emozioni per entrambi i piloti che, seppur in maniera differente, iniziano un nuovo capitolo della propria vita.Motivato e carico, il giovaneha così raccontato le sue sensazioni alla vigilia del suoin F1: “prossima fermata, Barcellona! Seriamente, non vedo l’ora di tornare in macchina per i test. Hotutto l’inverno per preparare il mio step alla F1. Ho anche passato molto tempo col team in fabbrica, imparando tutto ciò che potevo per esserealla stagione 2019. Sogno sin da bambino di arrivare in F1. Ho acquisito abbastanza esperienza ...