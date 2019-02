Europa League | Lazio-Siviglia 0-1 | Ben Yedder stende i biancocelesti

Europa League - la Lazio cade in casa contro il Siviglia. Gli spagnoli vincono 1-0 : La Lazio di Simone Inzaghi , senza Ciro Immobile infortunato, cade in casa per 1-0 contro il Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. A decidere la sfida in favore degli ...

Europa League - Lautaro Martinez si prende l'Inter : 1-0 al Rapid Vienna : Lautaro Martinez si prende l' Inter , abbandonata da Icardi. Il 'Toro' decide l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League con un gol su calcio di rigore nel primo tempo. È il primo in Europa, ...

Europa League - una brutta Inter vince a Vienna contro il Rapid : basta un rigore di Lautaro : Aspettando di capire se e come si ricomporrà la frattura con Mauro Icardi, l'Inter si gode il suo alter ego. Indossa il numero dieci, ha il sangue argentino come l'ex capitano e sta iniziando a segnare con una certa frequenza. Dopo il gol vittoria contro il Parma, Lautaro Martinez si ripete anche in

Risultati Europa League diretta live : gol Callejon - Napoli spettacolo : Risultati Europa League – Dopo le gare delle 18.55 che hanno visto il successo dell’Inter in trasferta e la sconfitta della Lazio contro il Siviglia, continua il programma valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, adesso in campo il Napoli contro lo Zurigo. La competizione è diventata fondamentale per la squadra di Carlo Ancelotti che punta ad alzare un trofeo in stagione, prima del match qualche ora ...

Europa League 2019 - Lazio-Siviglia 0-1 : Ben Yedder gela l’Olimpico - biancocelesti sconfitti ben oltre il risultato : Sconfitta pesante per la Lazio nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019. La formazione biancoceleste è stata sconfitta dal Siviglia per 0-1, con gol di Ben Yedder al 22° minuto. Particolarmente positiva la prova dei giocatori ospiti, molto meno quella dei padroni di casa, che hanno dovuto inoltre effettuare tutte e tre le sostituzioni per altrettanti problemi di natura fisica occorsi ai propri giocatori. Subito ...

Risultati Europa League – Male Lazio - ok Inter! Ko clamoroso dell’Arsenal : pari e spettacolo fra Rennes e Betis : Lazio sconfitta dal Siviglia, l’Inter piega il Rapid Vienna. Arsenal ko contro il Bate, pari con 3 reti per parte fra Rennes e Betis: i Risultati dei sedicesimi di Europa League Dopo la due giorni di Champions League, tocca alle squadre impegnate in Europa League scendere in campo e offrire il classico spettacolo ricco di partite, gol ed emozioni diviso nei due canonici tronconi delle 18:55 e delle 21:00. Nel primo gruppo delle partite ...

Europa League : l’Inter risponde alle critiche di Wanda Nara - Lazio sfortunata e sconfitta dal Siviglia : Europa League: serata nera per la Lazio sconfitta dal Siviglia e falcidiata dagli infortuni, l’Inter ha dato buoni segnali dopo una settimana da incubo Europa League, la fase ad eliminazione diretta è iniziata tra alti e bassi per le squadre italiane. In attesa del Napoli impegnato in serata a Zurigo, nel pomeriggio sono scese in campo Lazio ed Inter. I nerazzurri, scossi durante la settimana dal ben noto caso Icardi che ha causato ...

Europa League : vince l'Inter - Lazio ko : 20.58 l'Inter supera il contraccolpo del caso Icardi vincendo a Vienna sul Rapid ipotecando gli ottavi di Europa League;Lazio in salita,Siviglia ok all'Olimpico. Rapid Vienna-Inter 0-1 I nerazzurri passano con un rigore di Lautaro (39', fallo di Thurnwald sullo stesso argentino), poi controllano contro avversari di modesto valore. Lazio-Siviglia 0-1 All'Olimpico (biancocelesti senza Milinkovic Savic e Immobile,infortunati) gli ...

