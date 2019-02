Europa League | il Chelsea espugna Malmö 2-1 | il Valencia si impone a Glasgow

Napoli - l'accusa di Ancelotti : "La Uefa cambi il pallone dell'Europa League - è terribile" : Tre gol a Zurigo per ritrovare il sorriso lontano da casa e ipotecare gli ottavi di finale di Europa League . Il Napoli in Europa non si è fatto problemi e ha ritrovato il gol di Insigne: "Lorenzo sta ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...

Ancelotti : «Il pallone dell’Europa League è un disastro» : Ancelotti: «L’Europa è sempre qualcosa di particolare, abbiamo fatto abbastanza bene, il risultato è buono». «Insigne? Sta migliorando, cominciando a ritrovare la continuità del periodo settembre ottobre. Il gioco d’attacco l’abbiamo fatto discretamente, dobbiamo essere più concreti nella finalizzazione. Potevamo fare più gol. Il campo era terribile. La palla dell’Europa League è un disastro, non è che ci possiamo ...

Napoli - c’è un’Europa League da vincere! Titolari - concentrazione e qualificazione chiusa : il marchio Ancelotti e un trofeo per diventare grande : Il Napoli liquida 0-3 lo Zurigo e chiude la qualificazione agli ottavi già all’andata. Gli azzurri sono la squadra favorita del torneo, Ancelotti mantiene alta la concentrazione, serve un trofeo per diventare grandi Serata di San Valentino speciale per i tifosi del Napoli, divisi fra attenzioni al proprio partner e alla gara d’Europa League degli azzurri, impegnati nella trasferta di Zurigo. Con buona pace di fidanzati e ...

Ancelotti comincia da tre. La “prima” in Europa League è Zurigo-Napoli 1-3 : C’è sempre una prima volta C’è sempre una prima volta. Anche a quasi sessant’anni. Ed è il debutto di Carlo Ancelotti in Europa League. Dal 2009, anno di nascita dell’Europa League, Ancelotti ha frequentato sempre i piani nobili del calcio europeo. È dovuto venire a Napoli per scoprire questa manifestazione. E come tutte le persone educate, è stato rispettoso della manifestazione. Voleva cominciare con una vittoria e il ...

